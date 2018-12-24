Halturnerradioshow: Близько 6 годин назад, похмурий недільний полудень, на вихідні перед святвечором, міністр фінансів США Стівен Мнучин ненадовго перервав свою відпустку в Кабо-Сан-Лукас, для того щоб ОСОБИСТО зателефонувати кожному генеральному виконавчому директору шести головних банків Сполучених Штатів:

Bank of America;

Citi;

Goldman Sachs;

JP Morgan Chase;

Morgan Stanley;

Wells Fargo.

Керівники кожного з перерахованих банків підтвердили, що «у них досить ліквідності для кредитування споживачів, бізнес-ринків і всіх інших ринкових операцій. Вони також запевнили міністра фінансів, що ринки продовжують функціонувати належним чином».

Останній раз, коли міністр фінансів США взяв на себе працю обдзвонити CEO (Chief Executive Officer – вища управлінська посада) провідних банків Америки, сталося в одну з ночей 2008-го року, на ранок після якої стався колапс і крах американської банківської системи.

Завтра вранці в понеділок, 24 грудня) міністр фінансів США повинен зібрати нараду Президентської робочої групи з фінансових ринків (president’s Working Group on financial markets), яку він очолює.

У цю групу входять Рада керуючих Федеральної резервної системи, Комісія з цінних паперів і бірж, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами. Стівен Мнучин також запросив до участі в нараді контролера грошового обігу та Федеральної корпорації страхування вкладів. Ці ключові регулятори обговорять координаційні зусилля для забезпечення нормальної роботи ринку.

КОЛАПС?

Схоже, що тепер стає абсолютно зрозуміло, чому президент оголосив повернення військ США з Афганістану і Сирії, чому ВСІ авіаносці (крім двох) повернулися в порти зі своїми бойовими групами.

Кілька хвилин тому ми з сином пішли до найближчого банкомату і зняли максимально допустиму суму готівкою з наших рахунків. Це не так багато – всього 700 доларів. І я думаю, що тепер ви повинні зробити те ж саме. НЕГАЙНО! ПРЯМО ЗАРАЗ.

Потім ми заправили наші автомобілі (поки кредит ще працює) і зараз вирушаємо в супермаркет за консервованої їжею, яку встигнемо купити і за напівфабрикатами.

Той факт, що такий телефонний дзвінок як би мав місце бути жахає, оскільки подібного роду дзвінки могли виходити тільки від самих банкірів! Тому дуже можливо, що це було останнє попередження і у нас з вами залишилося всього кілька годин «нормальності». Так що краще приготуйте готівкові гроші – щоб як мінімум протягом місяця ви змогли вижити.