Протести у Франції і політика громадських об’єднань: уроки, які потрібно витягти

Передмова перекладача

Наші чорносотенці, нічтоже сумняшеся які заявляють про свою абсолютну готовність вийти на вулицю з автоматом напереваги, варто тільки статися у нас подіям, подібним тим, що вражають сьогодні Францію, дають можливість зрозуміти, як в принципі може виглядати рефлексія соціальних протестів справа. Немає жодних сумнівів, що цього ж – розігнати, розтоптати, не потерпіти і розорити – до болю хочеться і чорносотенцям французьким. Але, принаймні, поки не можеться. Все це виглядало б досить шкода, якщо б не наростаючий гул барабанів війни, якщо б не банди озброєних молодчиків, тут і там зустрічаються всюди, де капіталу доводиться працювати ліктями і кулаками. Десь ці молодики, озброєні автоматами Калашникова і мінометами, десь- поліцейськими пістолетами та кийками, а десь- поки тільки нагайками та молитвословом, – але навряд чи це дає привід для зваблювання.

Що виглядає по-справжньому шкода, так це спроби осмислити “Французька осінь” з позицій, які на Заході здавна прийнято називати “лівими”. Часто кажуть, що немає нічого страшнішого люті дрібного буржуа. Забувають додати: і нічого смішніше і безглуздіше люті сучасного ліво-ліберального інтелектуала. Тих же, кому як і нам, швидше не смішно, а сумно, будемо раді вітати в коментарях.

THE FRENCH PROTESTS AND THE POLITICS OF DARKNESS: WHAT CAN BE LEARNED?

Немає нічого дивного в тому, що праві сили, в особі Марін ле Пен або Дональда Трампа, намагаються перехопити протести, що охопили Францію в останні тижні. У насправді: адже ці протести можуть позначити новий етап, що відкриває нові можливості для лівих, причому на міжнародному рівні. Можливості ці пов’язані з тим єдністю, яке виявляють різні непривілейовані верстви французького суспільства у своєму згуртуванні проти економічної і політичної еліти. В даний час до неприйняття протестувальниками підвищення паливних цін додалося безліч інших економічних вимог, як то: збільшення мінімального розміру оплати праці, скорочення робочого тижня, поліпшення пенсійного забезпечення. Більш того, в повістку не увійшов жоден з популярних правих гасел – ні гасло про заборону міграції, ні гасло “нульової толерантності” проти порушників правопорядку, ні інші націоналістичні концепції.

Протести наганяють жах правлячу верхівку Франції, адже вони відкривають перспективу широкого об’єднання народних мас – а це ахіллесова п’ята політичної системи П’ятої республіки. Можновладці чудово знають: варто об’єднатися різнорідним групам знедолених (а до них відносяться робочий клас, провінційна біднота, національні і расові меншини, мігранти, геї, жінки тощо), як дні поточної політичної еліти будуть полічені. Чудовий приклад такого міжкласові об’єднання постачає Аргентина 2001-2002 років, коли пролетарі, безробітні та представники середнього класу піднялися на хвилі войовничих і гнівних антиурядових виступів, які спричинили відставку неоліберального президента Фернандо де ла Руа.

За останню чверть століття правим вдалося сколотити власний союз опортуністів, лицемірно кличе себе анти-елітним (anti-elite). Підйом правих в цей період був багато в чому обумовлений їх грою на зреющем невдоволення соціальних низів, що залишилися не у справ в епоху глобалізації.

Ернесто Лаклау (аргентинський політолог-постмарксист) показав, що правий популізм в ці роки, як і будь-який популізм, спирався на ряд схожих рис різних соціальних груп, тільки й роблять можливим їх єдність, але в той же час він спирався і на розпалюваний їм же антагонізм між ними і групами, оголошеними “елітарними”. Для прихильників Трампа, що представляють у США ультраправих, однією з таких “елітарних” цілей стали марнотратні управлінці, які живуть не за коштами. Хедж-фонди та інші фінансові організації взялися за наведення порядку і дисципліни за допомогою штурмівщини і за рахунок як рядових працівників, так і менеджерів та бюрократів. Цей “анти-елітний” альянс залишив за бортом не тільки керівних працівників, у дусі Ф. Росса Джонсона, але й університети, “ліберальні” ЗМІ (на ділі – центристські, а не ліберальні), “ліберальний” Голлівуд і інтелектуалів всіх видів, включаючи вчених.

Нічого не залишається, окрім як підкоритися всієї тієї нісенітниці, якій Fox News годує людей без вищої освіти.

Навколо Трампа об’єдналися: робочі, ошукані цими псевдо-елітними (allegendly elite) групами; жертви політкоректності; третім учасником цього анти-елітного союзу правих сил стали “переможці” (багато з них – прямі шахраї), ті, хто знає, як мати систему, маленькі трампи втіль. “Позасистемні” політики в дусі Трампа вважаються народними заступниками, незважаючи на набиту калитку.

Але дводушшя цих політиків, як і дводушшя Трампа, неможливо приховати – з часом воно неминуче стане явним. Обман триває занадто довго – люди не можуть не відчути підступ. Буш – молодший, за порадою Карла Роува, ховав своє обличчя за маскою показною дурості і створював собі образ анти-вашингтонського політика лише на тій підставі, що волів своє техаське ранчо Білому дому. Але як може син екс-президента США, мультимільйонер, претендувати на статус “позасистемного” політика? Обама претендував на це звання вже на тій підставі, що він був чорним. Але, очевидно, його вірність належала лише його покровителям, незалежно від кольору шкіри.

Події у Франції показують мертворожденность громадського союзу, заснованого на дешевому правом популізмі. Багато “жовті жилети” перебралися у великі міста з провінції, що давала в колишню пору родючий грунт для лепеновского “Національного фронту” (і для республіканської партії США). Але гасла і вимоги демонстрантів нетипові для правих, не кажучи вже про те, що деякі з них все життя живуть в мегаполісах. Одна з інтерпретацій правого популізму полягає в тому, що він відображає бунт сільського примітивізму проти міської цивілізації. Очевидно, це не випадок Франції.

Виступи у Франції стосуються виключно економічних проблем. У цьому зв’язку, вони проливають нове світло на продовжується суперечка про лівою стратегії. Загальним місцем сьогодні є положення про те, що саме робоче населення міст, які найбільше стурбоване економічними питаннями, є ключовою провідник змін. Другим таким місцем є акцент на всенародному об’єднання, насамперед, із середнім класом. Більшість людей на лівому фланзі, в тому числі і я, вірить у важливість обох підходів і намагається підкреслювати проблеми, пов’язані з обома. Але в політиці, як і в житті взагалі, ключовим навичкою є вміння розставляти пріоритети – неможливо приділяти однакову увагу всім важливих питань.

Події у Франції, показали, що сьогодні з двох цих підходів найбільший пріоритет повинен мати перший – економічний. На відміну від періоду лівого відродження 60-х років, коли саме об’єднання надавало йому імпульс, зараз ми живемо в тій чверті століття, що була відзначена роками економічної стагнації та погіршення рівня життя значної частини населення. Тепер лівим, перш за все, необхідно пов’язати економічні питання з прогресивними гаслами і подолати розкол, пов’язаний з упором на політику всенародного об’єднання. Підйом стихійних протестів у Франції дає підстави сподівається, що нові громадські об’єднання, наповнені лівим змістом, будуть куди більш осмислені, ніж тепер, коли їх ведуть праві шахраї.

Steve Ellner, Monday, December 10, 2018

Оригінал: https://steveellnersblog.blogspot.com/2018/12/the-french-protests-and-politics-of.html?m=1

Переклад Е. Морыганова