У дні новорічних свят в Барселоні можливий теракт

Під підозрою опинився 30-річний марокканець.

Державний департамент США заявив, що в дні різдвяних і новорічних свят в Барселоні можливий теракт.

“Терористи можуть атакувати практично без попередження, націлившись на туристичні місця, транспортні вузли та інші громадські місця. Проявляйте підвищену обережність у зонах руху транспортних засобів, у тому числі автобусів, в районі бульвару Рамбла в Барселоні під час різдвяних і новорічних свят”, – йдеться в твіттері відомства.

Іспанське видання The Local пише, що співробітники Моссос д Эсквадра (каталонської поліції) шукають 30-річного марокканця з водійським посвідченням на автобуси. Поліцейські перевіряють водіїв автобусів та мікроавтобусів в центрі міста і проводять інші розшукові заходи.

Чоловік, якого шукає поліція, у 2006 році притягувався до відповідальності за образу бійця іспанської Цивільної гвардії в аеропорту Малаги. За даними іспанських ЗМІ, в останні три роки чоловік регулярно здійснює поїздки з Марокко до Іспанії.