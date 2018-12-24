Обшук року: вибираємо самий гучний епізод

Як правоохоронці «очищають» український бізнес

Ось вже не перший рік Кабінет міністрів і Верховна Рада намагається боротися з масовими обшуками бізнесу. Але безуспішно. За 2017 рік, приміром, було проведено майже 120 000 обшуків, що в 1,3 рази більше, ніж в 2016 році, і майже вдвічі більше, ніж в 2014 році. Юристи запевняють, що кількість обшуків, проведених в 2018 році, залишилося на рівні 2017 року.

Ця статистика виглядає особливо гнітюче на тлі того, що парламент вже прийняв два законопроекти, спрямованих на захист бізнесу від неправомірного тиску з боку силових структур.

Першим став закон №2213-VIII від 7 грудня 2017 року під назвою «Маски-шоу стоп». «Ми сильно обмежили поліцію, СБУ, фіскалів, прокуратуру. Тепер будь-який бізнес буде працювати стійко. І кожен буде знати, що телефон, комп’ютер або сервер ніхто не забере під час обшуку, можуть тільки скопіювати з них дані, якщо є рішення суду», – повідомив рік тому міністр МВС Арсен Аваков.