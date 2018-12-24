«Богдан» Гладковського поставив армії чергові вантажівки

Корпорація «Богдан» соратника і бізнес-партнера глави держави, першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, поставила Збройним силам України 20 багатоцільових вантажівок підвищеної прохідності «Богдан 6317» вантажопідйомністю 11 тонн. Про це повідомили в прес-службі корпорації.

Як зазначили в «Богдані», вантажівки поставлені ЗСУ у складі великої партії військової техніки держконцерну «Укроборонпром», переданої армії за участю президента Петра Порошенка на військовому аеродромі «Озерне» у Житомирській області.

Новий «Богдан 6317» поетапно замінить автомобілі «Урал-375», «Урал-4320», «ЗІЛ-131», вироблені ще в радянський час, а також військові модифікації КАМАЗа.

Також Збройні сили отримали бойові машини піхоти БМП-1, РСЗВ БМ-21 «Град», артилерійські системи 2С1 «Гвоздика», броньовані розвідувальні дозорні машини БРДМ-2 Л1 і «Варта», ЗРК С-300 ВТ, літаки Іл-76 МТ, Су-25 МК, Міг-29, вертольоти Мі-8МТ, Мі-8МТП, БПЛА «Лелека-100», PD-1, «Фурія», машини БРЕМ, автомобілі підвищеної прохідності «Богдан 6317», КРАЗ, автобуси для перевезення особового складу і системи АСУ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що корпорація Гладковського достроково виконала контракт на виготовлення і поставку санітарних автомобілів «Богдан 2251» Збройними силами України.

Також повідомлялося, що структури Міністерства оборони самостійно закуповують запчастини і послуги для ремонту скандальних санітарних автомобілів «Богдан-2251».

Крім того компанія «Богдан-Індустрія», яка є офіційним дистриб’ютором китайської Great Wall, змогла протягом 2016-2017 років підписати тендерні контракти на поставку техніки в зону АТО на загальну суму 26,1 мільйона гривень.

Нещодавно стало відомо, що «Богдан Моторс» закуповує двигуни у Псковського електромашинобудівного заводу, який також виробляє обладнання для російський військової техніки.