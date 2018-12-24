Указ про виведення американських військ з Сирії підписано

Трамп аргументував це рішення перемогою США над бойовиками ИГИЛ в Сирії.

Президент США Дональд Трамп уже підписав указ про виведення американських військ з Сирії, повідомляє AFP.

Інші подробиці поки не повідомляються.

Нагадаємо, що США оголосили про виведення американських військ з Сирії. Президент Дональд Трамп аргументував це рішення перемогою США над бойовиками ИГИЛ в Сирії.

Проти рішення Трампа виступили міністр оборони США Джеймс Мэттис і спецпредставник США в міжнародній коаліції боротьби з ИГИЛ Бретт Макгурк. Вони оголосили про відставку.