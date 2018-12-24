«Північний потік–2» почали будувати в Швеції

Напередодні будівництво почалося в Фінляндії.

Судно Solitaireначало укладання труб газопроводу Північний потік-2 в економічній зоні Швеції.

Роботи з укладання газопроводу в цьому районі триватимуть до літа 2019 року, адміністрація порту Карлсхамн додатково найняла більше 110 робітників.

Днем раніше компания0оператор трубопроводу Nord Stream AG повідомила, що судно-трубоукладчик Pioneering Spirit початок укладати труби Північного потоку-2 у виключній економічній зоні Фінляндії.

У компанії додали, що в даний час укладено 370 кілометрів Північного потоку-2. Будівництво йде за планом згідно з графіком, зазначили там.

Проти будівництва Північного потоку-2 виступають Україна, Польща, США. Адміністрація Дональда Трампа і він особисто неодноразово закликали Німеччину та інші країни Європи відмовитися від його будівництва.

Група американських сенаторів від обох партій пообіцяла внести на розгляд конгресу резолюцію, що закликає скасувати будівництво Північного потоку-2.

Єдиною країною, за чиє території планується провести труби Севпотока-2, яка не дала дозвіл, стала Данія.