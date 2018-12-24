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Син Каддафі попросив Кремль допомогти йому стати главою Лівії

24.12.2018

Сын Каддафи попросил Кремль помочь ему стать главой Ливии

Син колишнього лідера Лівії Муаммара Каддафі звернувся до російської влади за політичною і економічною допомогою. Кремль, за даними зарубіжних джерел, розглядає можливість допомогти йому очолити країну.

Саїф аль-Іслам Каддафі зв’язувався з представниками Росії для обговорення можливої допомоги. Про це повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg. Джерела американського агентства стверджують, що Володимиру Путіну і уряду Росії було передано вітальний лист від імені сина Каддафі, в якому Саїф аль-Іслам розповідає про своє бачення майбутнього Лівії і просить підтримати його політичні амбіції.

Також повідомляється, що з 2016 року Москви регулярно відвідує командувач Лівійської національної армії фельдмаршал Халіфа Хафтар, який також має президентські амбіції і сподівається заручитися підтримкою російських властей. Як передає Bloomberg, в Кремлі ще не вирішили, кого з двох кандидатів підтримати на майбутніх виборах в Лівії.

Саїф аль-Іслам Каддафі — другий син колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі. З 2011 по 2017 роки перебував в ув’язненні у колишніх повстанців з угрупування «Абу Бакр ас-Сіддік». 19 березня 2018 року Саїф аль-Іслам висунув свою кандидатуру на вибори глави Лівії.

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