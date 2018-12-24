Син Каддафі попросив Кремль допомогти йому стати главою Лівії

Син колишнього лідера Лівії Муаммара Каддафі звернувся до російської влади за політичною і економічною допомогою. Кремль, за даними зарубіжних джерел, розглядає можливість допомогти йому очолити країну.

Саїф аль-Іслам Каддафі зв’язувався з представниками Росії для обговорення можливої допомоги. Про це повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg. Джерела американського агентства стверджують, що Володимиру Путіну і уряду Росії було передано вітальний лист від імені сина Каддафі, в якому Саїф аль-Іслам розповідає про своє бачення майбутнього Лівії і просить підтримати його політичні амбіції.

Також повідомляється, що з 2016 року Москви регулярно відвідує командувач Лівійської національної армії фельдмаршал Халіфа Хафтар, який також має президентські амбіції і сподівається заручитися підтримкою російських властей. Як передає Bloomberg, в Кремлі ще не вирішили, кого з двох кандидатів підтримати на майбутніх виборах в Лівії.

Саїф аль-Іслам Каддафі — другий син колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі. З 2011 по 2017 роки перебував в ув’язненні у колишніх повстанців з угрупування «Абу Бакр ас-Сіддік». 19 березня 2018 року Саїф аль-Іслам висунув свою кандидатуру на вибори глави Лівії.