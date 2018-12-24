У Росії на шахті загинули 9 гірників – вони опинилися в пастці під час пожежі

У Пермському краї через пожежу на шахті загинули дев’ятеро гірників. Майже добу до них намагалися дістатися рятувальники.

Про це повідомляє Інтерфакс.

За інформацією рятувальників, мова йде не про вибух метану, загоряння сталося через будівельні роботи.

Пожежа сталася на шахті “Уралкалія” вчора, 22 грудня. На той час у шахті працювали 17 гірників, вісьмом з них вдалося вибратися на поверхню через інші стовбури.

Рятувальники 6 разів намагалися дістатися до дев’яти гірників, які залишилися під землею, але не могли цього зробити через вогонь і задимлення. 23 грудня вони опустилися під землю, де знайшли тіла всіх 9 гірників.

Слідчий комітет порушив справу за статтею “Порушення правил безпеки гірничих робіт, що спричинило смерть трьох і більше осіб”. Слідчі вже затримали чотирьох підозрюваних — працівників цієї шахти.

Губернатор Пермського краю оголосив 24 грудня днем жалоби в регіоні.