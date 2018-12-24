В «Роскосмосі» назвали причини важкого фінансового становища

Фінансове становище «Роскосмосу» — важке, визнав перший заступник голови корпорації Максим Овчиников. Про це повідомляє «Комерсант».

Овчинников пояснив це тим, що знижуються обсяги за зовнішніми контрактами. По-друге, «не все так просто» з виконанням і внутрішніх контрактів.

«Зрив строків означає, що виручка не приходить за цими угодами, вона зсувається вправо», — уточнив він.

Також Овчинников нагадав, що фінансування ряду державних програм скоротилася.

«Всі вважають, що „Роскосмос“ — це щось дуже прогресивне і розвинене, лідер у всіх відносинах, — так, напевно, всі ми звикли думати. Але коли я опинився тут, то не зміг повірити в масштаб всіх проблем», — зазначив він.

На цьому тлі «Роскосмос» оголосив про початок комерціалізації даних від супутників російської орбітальної угруповання дистанційного зондування. Російська орбітальна угруповання дистанційного зондування Землі до 2025 року буде доведена до 25 космічних апаратів.

11 жовтня відбулася перша в історії сучасної Росії аварія в пілотованої космонавтики. Ракета-носій «Союз-ФГ» не змогла вивести космічний корабель «Союз МС-10» з новим екіпажем Міжнародної космічної станції (МКС) на орбіту. Космонавти не постраждали.