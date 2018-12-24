Підсумки року: Путін і порожнеча

Президент, який 19 років керує країною, за 4 години повідомив, що:

Росії потрібен прорив, але збільшення пенсійного віку неминуче.

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Як у Франції у нас не буде, бензин не подорожчає.

По всій Україні так само погано, як на Донбасі.

З Вірменією і Туреччиною відносини хороші, а з Британією — у глухому куті.

Пригожин не його кухар, у нього всі кухарі служать в ФСО.

В Стамбулі та в інших місцях процвітає русофобія.

Зі здоров’ям усе в порядку, але в міжсезоння буває грип.

Ось, мабуть, і все, що сказав глава держави на своїй першій великій прес-конференції після 18 березня, майже через рік після виборів.

А ось проблеми, які є прямим наслідком політики Путіна, що вимагають ясності і відповіді:

1.Загроза стратегічної безпеки країни. На порядку денному руйнування не тільки ДРСМД, але і всієї системи договорів, що забезпечують безпеку. Провал оборонної стратегії, заснованої на тому, щоб «наздогнати і перегнати Америку» в області озброєнь. Що з цим робити, Путін відповіді не дає.

2.Можливість війни. Відбувається ескалація конфлікту з Україною. Але, на думку президента, який фактично почав гібридну війну з Україною, вторгся в Крим і Донбас, він нічого не може з цим зробити: в зростанні напруженості у відносинах з Україною винні київська влада.

3.Гонка озброєнь. Одного разу це вже призвело до краху країни. Але президент Путін, який оголосив гонку озброєнь, нічого не може з цим зробити: винні американці, які вийшли з договору по ПРО.

4.Стагнуюча економіка на межі рецесії. Попереду істотне зростання вартості життя і падіння реальних доходів росіян. Здійснити прорив і поліпшити стан економіки заважають санкції і міжнародна ізоляція, в яку завела Росію політика Путіна. І знову президент зробити з цим нічого не може: нас намагаються обмежити в конкурентному світі.

5.Реальна повсякденна життя не покращується:

на питання про підвищення пенсійного віку, який пролунав вперше тільки через два з половиною години після початку заходу, Путін відповідає, що іншого виходу немає. Якби був інший вихід, він би «не дозволив». Тобто виводити економіку із стагнації ніхто не збирається;

президент прямо говорить, що головне — обладнання, а «соціалка підтягнеться»;

величезна кількість людей в Росії як і раніше живе без газу, але Путін стає на бік «Газпрому» і пояснює важливість доходів від експорту газу для бюджету держави.

6.Люди не вірять державі. Величезна розбіжність між офіційними цифрами, які повинні свідчити про покращення життя, і тим, що бачать і відчувають люди, — лейтмотив абсолютної більшості питань, заданих президенту. До того ж президент і сам заплутався в цифрах: у нього вони відрізняються від цифр, які зовсім недавно озвучував прем’єр-міністр. А питання, які ставлять під сумнів президентський оптимізм, тривали: після заяв Путіна про бурхливому зростанні сільського господарства на тлі санкцій його запитали про падіння темпів у галузі, і це все про те ж розходженні офіційної статистики з спостережуваної реальністю. Очевидно, що цифри бурхливого зростання — це якийсь інший життя.

7.Міжнародна ізоляція зростає. Керченський інцидент показує, що російська влада існує поза реального контексту міжнародного життя: прес-секретар президента Росії дивується з приводу того, що зустрічі Путіна з Трампом перешкоджає якийсь «дрібне» питання про затриманих українських моряків. Російський міністр оборони відразу після того, як радник американського президента Джон Болтон цілком виразно заявив про важливість теми полону моряків для двосторонніх відносин, пише листа главі Пентагону, чекає відповіді і дивується, що відповіді все немає.

8.Куди йдемо? Немає зрозумілої перспективи. За опитуваннями «Левада-центру», 44% росіян вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямі, 66% негативно ставляться до Держдумі, а 67% не схвалюють діяльність прем’єра. Росіяни довіряють президенту, але, куди він веде країну, не знають і майже половина сильно сумнівається, що туди, куди треба. Це, до речі, стосується насамперед тієї частини населення, яку за всіма параметрами можна вважати виборцями і прихильниками Путіна, що є прямим наслідком перемоги абсолютної меншості на виборах 18 березня. Переважна більшість тих, хто проголосував за Путіна, залишилися в програші. Усвідомлення цього приходить вже зараз.

Найголовніше, що підтвердила прес-конференція Путіна, — порожнеча на місці національної стратегії розвитку, відсутність бачення майбутнього. Лунають пропозиції створити «міністерство ідей РФ» або запустити на телебаченні шоу зі стратегічно важливих питань розвитку Росії. І це несмішно. Насправді майбутнє, стратегія, напрямок розвитку країни відсутні в національній порядку денному. Відповіді, якими Путін намагається закрити цю тему, говорять про те, що і в цьому ключовому для країни питанні він нічого зробити не може. Він просто повторює слова про «прорив», «вскочити в новий технологічний уклад, без чого у країни немає майбутнього». Фактично Путін каже: «Треба ж щось робити».

Як робити? Звідки візьметься ефективність? Наскільки принципово здійсненні ці завдання в умовах, створених зовнішньою і внутрішньою політикою? Все це залишається навіть без натяку на відповідь. Методи авторитарно-мобілізаційної індустріалізації першої половини минулого століття в принципі непридатні. Для постіндустріальної економіки, у яку хоче «прорватися» Путін, потрібні вільні люди, творчість і рівність перед законом. Нічого навіть близького до цього в системі Путіна немає.

У результаті відсутність загальнонаціональної дискусії з найважливіших питань пропонується компенсувати спеціальним шоу, а відсутність бачення національного розвитку — «міністерством ідей». Зміст і контекст прес-конференції президента свідчать про дисфункцію держуправління, про інституційній кризі путінського держави, яке не здатне виконувати свої обов’язки. І з цим Путін теж нічого зробити не може.

В цілому все це — концентроване вираження глухого кута, в який завели до початку 2019 року російську політику, економіку і дипломатію: бачення перспективи у керівництва країни немає, а небезпека реальної війни є.

Такі підсумки року, а вірніше — 19 років правління Путіна.