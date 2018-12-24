“Жовті жилети” в Лівані: протестувальники закликають покласти край корупції

Сотні ліванців вийшли на вулиці Бейрута, вимагаючи від влади знайти вихід з політичного глухого кута, в якому опинилася країна з-за неможливості сформувати новий уряд.

В останні тижні в Лівані часто проходять протести на тлі економічної та політичної кризи – країна опинилася у глухому куті через невдалих спроб сформувати новий уряд після травневих виборів.

Новий уряд не вдається сформувати з-за суперечливих вимог конкуруючих груп.