Повінь – зміна системи

Menu
Close

“Жовті жилети” в Лівані: протестувальники закликають покласти край корупції

24.12.2018

“Желтые жилеты” в Ливане: протестующие призывают положить конец коррупции

Сотні ліванців вийшли на вулиці Бейрута, вимагаючи від влади знайти вихід з політичного глухого кута, в якому опинилася країна з-за неможливості сформувати новий уряд.

В останні тижні в Лівані часто проходять протести на тлі економічної та політичної кризи – країна опинилася у глухому куті через невдалих спроб сформувати новий уряд після травневих виборів.

Новий уряд не вдається сформувати з-за суперечливих вимог конкуруючих груп.

Читайте також:   Нідерланди з 2014 року мали доступ до комп'ютерів російських хакерів працюють на Кремль
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *