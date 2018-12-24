У Брюсселі невідомий відкрив вогонь по вітрині ресторану

Співробітники поліції виявили на місці три сліди від куль.

У Брюсселі озброєний вогнепальною зброєю чоловік вистрілив по вітрині ресторану.

Офіційний представник прокуратури І Ван Вимерш повідомив, що свідок бачив людину, яка стріляла з бойової зброї типу автомата Калашникова по вітрині одного з ресторанів на авеню Луїз.

Співробітники поліції виявили на місці три сліди від куль. На даний момент немає інформації про потерпілих.

На момент стрілянини ресторан був закритий. Злочинець втік. У прокуратурі заявили, що свідчень того, що це був теракт немає.

Розпочато слідство, але поки ніякої підозрюваний не ідентифікований.