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У Брюсселі невідомий відкрив вогонь по вітрині ресторану

24.12.2018

В Брюсселе неизвестный открыл огонь по витрине ресторанаСпівробітники поліції виявили на місці три сліди від куль.

У Брюсселі озброєний вогнепальною зброєю чоловік вистрілив по вітрині ресторану.

Офіційний представник прокуратури І Ван Вимерш повідомив, що свідок бачив людину, яка стріляла з бойової зброї типу автомата Калашникова по вітрині одного з ресторанів на авеню Луїз.

Співробітники поліції виявили на місці три сліди від куль. На даний момент немає інформації про потерпілих.

На момент стрілянини ресторан був закритий. Злочинець втік. У прокуратурі заявили, що свідчень того, що це був теракт немає.

Розпочато слідство, але поки ніякої підозрюваний не ідентифікований.

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