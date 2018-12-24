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У Вологді працівників оборонного підприємства змусили звільнитися після участі в мітингах

24.12.2018

В Вологде работников оборонного предприятия заставили уволиться после участия в митингах

У Вологді працівників оборонного підприємства змусили звільнитися після участі в мітингах Навального

У Вологді працівників оборонного підприємства змусили звільнитися після участі в мітингах Олексія Навального. Лист на завод з доносом на активістів відправив президент благодійного фонду “Мирний воїн”, пов’язаного з “народними республіками” Донбасу. Це не перший такий донос від імені фонду та не перше звільнення за протестну активність в Вологді.

Лист на завод

Двоє працівників Вологодського оптико-механічного заводу (входить до складу держкорпорації “Ростех”) залишилися без роботи через те, що брали участь в акціях протесту проти пенсійної реформи. За словами Євгена Родичева, на заводі, де він працював шліфувальником оптичних деталей, йому і колеги дали зрозуміти, що вони повинні або припинити брати участь в акціях протесту, організованих Олексієм Навальний, або звільнитися.

 

 

В Вологде работников оборонного предприятия заставили уволиться после участия в митингах

Вологодський оптико-механічний завод

 

За це можна подякувати Путіна і його команду!

Звільненню передував лист на завод від імені якоїсь організації, що іменує себе фондом “Мирний воїн”. Президент фонду Олександр Смирнов написав начальникові служби безпеки ВОМЗ, що Євген і його колега беруть участь у мітингах Навального, які спрямовані на підрив національної безпеки Росії”, і що робота таких людей на “важливій оборонному підприємстві” (ВОМЗ виробляє оптичні приціли), на думку фонду, “несе серйозну загрозу для нашої країни”.

В Вологде работников оборонного предприятия заставили уволиться после участия в митингах

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“Як випливає з розміщених на їх облікових даних, обидва вони є активними організаторами і учасниками акцій протесту, організованих прихильниками Олексія Навального. Ми вважаємо, що ці акції носять гострий антидержавний характер і спрямовані на створення умов для реалізації в Росії “кольорової” революції за типом подій, що сталися під час державного перевороту на Україні”, – йдеться в листі. Там же вказані посилання на акаунти активістів.

Дали зрозуміти, що якщо сам не піду, то мене все одно звільнять

– Мене покликав на розмову начальник цеху, показав цей лист з “Мирного воїна”, сказав: “Якщо будеш займатися і далі ось цим ось, тебе звільнять з роботи”, – розповідає Євген Родічев. – Я запитав, як моя робота пов’язана з діяльністю поза заводу, він нічого путнього не відповів. Я відповів, що не можу [припинити відстоювати права людей], на це у нас розмова закінчилася.

 

 

В Вологде работников оборонного предприятия заставили уволиться после участия в митингах

Євген Родічев

Тиск на роботі почалося після того, як Євген з колегою сходили 14 жовтня на черговий мітинг проти пенсійної реформи. Спочатку адміністрація Вологди його не погодила, однак Вологодський міський суд визнав цей відмову незаконною. Тобто працівники заводу брали участь у узгодженої акції протесту.

Мені показали, що у нас немає ніяких прав, я не відчуваю себе повноцінним громадянином

– Мене ще кілька разів викликали і дали зрозуміти, що якщо сам не піду, то мене все одно звільнять. Коли мене в черговий раз викликали до начальника цеху, там був і начальник служби безпеки заводу]. Останній сказав: “Ви повинні звільнитися”. Я йому відповів, що це незаконно, він дав зрозуміти, що йому без різниці і що мене все одно звільнять, – розповів Євген. Начальство запропонувало йому розійтися “по-хорошому”, говорить він.

У відділі кадрів ВОМЗ заявили Радіо Свобода, що Євген Родічев звільнився за власним бажанням, тому вони не можуть коментувати, із-за чого це сталося.

 

 

В Вологде работников оборонного предприятия заставили уволиться после участия в митингах

Вологодський оптико-механічний завод

– Так, я в підсумку звільнився “за власним бажанням”, але бажання звільнитися у мене не було. Просто цей щогодинний контроль, нескінченна нервування, якісь незрозумілі провокації – мені це не потрібно, я вирішив піти, і все. Я не бачив сенсу залишатися працювати в таких умовах неможливо. Мені показали, що у нас немає ніяких прав, я не відчуваю себе повноцінним громадянином, – пояснив Євген.

“Благодійний” фонд “Мирний воїн” у Вологді спільно з ФСБ звільнили мене, за це можна подякувати Путіна і його команду! Я за їхньою версією “самий небезпечний злочинець” чому? Тому що ходив на мітинги Навального!” – написав вологжанин в Твіттері після звільнення.

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“Конституція це за парканом”

На Вологодском оптико-механічному заводі Євген Родічев працював три з половиною роки і нову роботу поки не знайшов. Разом з ним з заводу довелося піти ще одному працівникові, розповів він в інтерв’ю Радіо Свобода.

– Ви не називаєте імені вашого колеги. Чому?

– Він уникає публічності. Але його звільнили приблизно так само, як і мене.

– Керівництво заводу читало вам нотації, загрожувало, намагався перевиховати?

 

В Вологде работников оборонного предприятия заставили уволиться после участия в митингах

Лист на адресу ВОМЗ

– Вони адекватні люди. Я думаю, що їх змусили вигнати мене. Мій безпосередній керівник так і казав, що директора заводу обіцяли зняти з посади, якщо мене не звільнять. Начальники спокійно попереджали, мовляв, працівники оборонного підприємства мають свою думку тримати при собі. Коли я нагадав своїм начальникам про права людини, вони відповіли, що Конституція – це за парканом. Спочатку керівництво заводу ставило мені ультиматум, а потім начальники сказали, щоб я звільнявся за власним бажанням. В іншому випадком мене погрожували звільнити за статтею.

–До вас були якісь професійні претензії?

– Пов’язані з якістю виконання моєї роботи – ніколи. Я чув, що начальник кадрів нашого заводу дуже переживав через те, що його змушували мене звільнити.

– Ну а в чому вони могли вас звинуватити?

– Я після того, як мені стали забороняти виходити на мітинги, записував розмови на диктофон. Це, як виявилося, заборонено правилами внутрішнього розпорядку.

– Як ваші колеги реагували на цю ситуацію?

– Начальник цеху і мій майстер були налякані. А інші підтримували мене, але тільки на словах. Перед виборами президента у березні цього року співробітників заводу зобов’язали прийти на вибори. Так і сказали, що після голосування треба відправити СМС керівникам. Багато працівників заводу були проти такого примусу, але все ж пішли на вибори. Я в цьому цирку, звичайно, не збирався брати участь. Я відправив СМС, що нібито проголосував, а сам пішов на вибори в якості спостерігача на одній з виборчих дільниць Вологодської області.

– Чому ви написали заяву за власним бажанням, а не звернулися до суду?

Нас пограбували, забрали наші гроші і додали нам ще п’ять років важкої праці. Я хотів показати іншим працівникам, що не треба боятися

– На мене дуже сильно тиснули, постійно перевіряли мою роботу. Мені було важко зосередитися на службових обов’язках. Я мав справу з крихкими матеріалами, і мені потрібно було бути уважним під час роботи. А до мене кожні п’ять хвилин підходили і запитували, коли я вже звільнюсь. Крім того, у мене не було грошей на юриста. Я живу на невелику зарплату робітника, знімаю квартиру, допомагаю батькам. А колишній координатор штабу Навального в Вологді Євген Доможиров в той момент відбував адміністративний арешт. Мені не з ким було навіть порадитися. Батьки говорили: не зв’язуйся, нічого з цього доброго не вийде. Крім того, я сам не вірю в російську судову систему. Суд все одно б став на бік мого роботодавця. Я думаю, що судитися з тим, хто сильніше і багатше, марно.

– Але в мітингах ви приймаєте участь?

– Мітинги це можливість хоч якось спробувати захистити свою гідність. Не те щоб я вірю в зміни на краще… Для мене участь у протестних акціях це можливість заявити про незгоду. Після пенсійної реформи деякі співробітники нашого заводу передпенсійного віку почали з горя пити. Тому що нас пограбували, забрали наші гроші і додали нам ще п’ять років важкої праці. Я хотів показати іншим працівникам, що не треба боятися.

 

В Вологде работников оборонного предприятия заставили уволиться после участия в митингах

ВОМЗ виробляє в тому числі і військову продукцію

 

– У вас раніше були проблеми із-за політики на роботі?

Нам видавали зарплату монетами номіналом 10 рублів

– Я завжди намагався захистити свої права. У 2014 році я працював у тролейбусному депо. Нам затримували зарплату кілька місяців. Я попередив, що перестану працювати, якщо мені не віддадуть зарплатний борг. Мені відповіли, що нічим допомогти не можуть. Я написав заяву, що у зв’язку з затримкою зарплати призупиняю свою трудову діяльність. Після чого мені видали всю зарплату, кілька мішків.

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– Чому мішків?

– Нам останнім часом видавали зарплату монетами номіналом 10 рублів. Я брав мішок з “десятунчиками” і йшов у банк міняти. А коли я обурювався, мені відповідали: “Що нам привозять, то вам і видаємо”. Загалом, зарплату мені видали, але сказали, що тепер мені будуть платити тільки оклад – 6 тисяч рублів, а почнуть завантажувати по повній. Тиждень я відпрацював на цих умовах і звільнився. А інші співробітники так і гарували, незважаючи на те що зарплату продовжували затримувати. До цього я працював у ще однієї бюджетної транспортної компанії. На зустріч з колективом приїхав начальник головного офісу і сказав, що третина співробітників підлягає звільненню. А я запитав його, чому він приїжджає звільняти людей на такій дорогій машині, Путіна хіба не боїться. З-за мене весь колектив тоді позбавили тринадцятої зарплати на Новий рік.

– Вас заарештовували з-за участі в мітингах?

– Я з поліцією стикався один раз. Перед мітингом проти пенсійної реформи у Вологді до моїх батьків приходили поліцейські. Вони принесли на моє ім’я попередження про те, що не можна брати участь у неузгоджених мітингах. До речі, у Вологді поліція особливо не зверствует: мітинги проходять спокійно. Протестувальників не б’ють, як у Москві та Пітері.

Але я не пропаду. У мене все нормально з головою і руками

– Ви були організатором мітингу проти пенсійної реформи 14 жовтня?

– Доможирова тоді затримали. Він попросив нас провести акцію, і ми це зробили. Але офіційно я не був заявником або організатором.

– Ви вже знайшли роботу?

– Я приходжу на співбесіду і чесно розповідаю, чому я звільнився з Вологодського оптико-механічного заводу. Мені одразу відповідають, що такі працівники не потрібні. Але я не пропаду. У мене все нормально з головою і руками. Я можу працювати зварювальником, сантехніком. Ніякої роботи не боюся, швидко навчаюся.

– Ви щось про організацію “Мирний воїн” чули?

– Вперше дізнався, коли вони на мене донос написали. Подивіться їх сторінку у “ВКонтакте” і все про цю організацію зрозумієте самі.

Озброєна благодійність

Як випливає з листа на завод, “Мирний воїн” займається моніторингом інтернету “з метою виявлення осіб і груп, що пропагують ідеї фашизму і “майдану” (орфографія і пунктуація оригіналу. – РС). Однак сама організація була зареєстрована у Вологді 8 травня 2015 року благодійний фонд (з юридичною адресою в квартирі житлового будинку). Основним видом діяльності при реєстрації було зазначено: “надання соціальних послуг без забезпечення проживання престарілим та інвалідам”.

 

В Вологде работников оборонного предприятия заставили уволиться после участия в митингах

Фотографії “Мирного воїна” в соцмережі “ВКонтакте”

Однак в описі групи “Мирного воїна” у “ВКонтакте” про престарілих та інвалідів немає жодного слова – там зазначено, що фонд займається допомогою для народу Новоросії”. Судячи з фотографій в групі, влітку його учасники були в ДНР (зі зброєю в руках), а в 2016 році збирали у Вологодській області гуманітарну допомогу Донбасу.

Мирної діяльність фонду назвати складно: наприклад, у Вологді і області вони проводили заходи для дітей з дитсадків і шкіл, на яких вчили їх поводитися з вогнепальною зброєю. У школах це називалося “уроками мужності”, а проводити їх “Мирного воїна” допомагали депутати обласної законодавчих зборів від “Єдиної Росії” Денис Долженко і Станіслав Березін. На багатьох фотографіях учасники цього благодійного фонду стоять зі зброєю в руках.

Представник фонду “Мирний воїн” у розмові з Радіо Свобода підтвердив, що лист було насправді написано керівником фонду Олександром Смирновим. “Ми хочемо жити в нормальній, цивілізованій країні без елементів, які працюють на підрив цієї країни. Сподіваюся, вам це зрозуміло?” – сказав Радіо Свобода один із адміністраторів групи фонду в соціальній мережі “ВКонтакте” Михайло Нікітін.

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В Вологде работников оборонного предприятия заставили уволиться после участия в митингах

В соцмережі “ВКонтакте” разом з “Мирним воїном” співчувають Новоросії більше трьох тисяч вологжан

 

Безглуздий донос

Історія Родичева – не перша, яка змушує сумніватися в тому, що “Мирний воїн” був створений для допомоги престарілим та інвалідам. Два роки тому у вологодську поліцію надійшла заява на благодійний фонд “Добрі люди”. Він добре відомий вологжанам своєю допомогою онкохворим та іншим людям з невиліковними захворюваннями, які потребують дорогого лікування, яким відмовило у підтримці держава. Голови правління цього фонду Юлію Арсеньєву попросили прийти у відділ “Е” для дачі пояснень.

– Це було після Дня пам’яті жертв політичних репресій, на якому хтось роздавав брошури “Путін. Війна”. Можна було і не йти в поліцію, але я пішла, мені було цікаво, хто написав донос і як це виглядає. Я прийшла, мені сказали, що в поліцію надійшла заява на наш благодійний фонд, що ми профінансували друк брошури. Довелося пояснити, що ми не маємо до цього відношення, що у нас благодійний фонд допомоги важкохворим людям.

Заяву з безглуздим “доносом” було підписано президентом фонду “Мирний воїн” Олександром Смирновим. Перевірка закінчилася нічим: поліцейські переконалися, що “Добрі люди” не мали жодного відношення до друку брошур.

“Ганьблять честь вчителя”

Звільнення Євгена Родичева і його колеги – не перший випадок у Вологодській області, коли працівників переслідують за участь в акціях проти пенсійної реформи.

Говорили директору, що потрібно зробити так, щоб ми замовкли

Так, у серпні з цієї ж причини довелося звільнитися двом вчителям Грязовецкой школи-інтернату для учнів з вадами слуху. Чиновників не зупинило навіть те, що педагогів і так не вистачає, а бажаючих працювати у таких школах знайти практично неможливо. Євгенія Копничева викладала там російська та літературу, а її колега – математику і фізику.

В Вологде работников оборонного предприятия заставили уволиться после участия в митингах

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Євгенія розповіла Радіо Свобода, що районна влада почали псувати їм нерви з тих пір, як вони з Людмилою стали депутатами земського зібрання в Грязовце. Жінки стали вивчати місцеві нормативні документи і знаходили там різні помилки і писали про це заяви в прокуратуру. Це не подобалося чолі Грязовецкого району. За словами Євгенії, чиновник вирішив впливати на педагогів через обласний департамент освіти.

 

В Вологде работников оборонного предприятия заставили уволиться после участия в митингах

Євгенія Копничева

– А департамент вже почав впливати на нашого директора: “Дуже активно себе ведуть, ганьблять честь учителя і інше…” директору Говорили, що потрібно зробити так, щоб ми замовкли, – каже Євгенія.

В Вологде работников оборонного предприятия заставили уволиться после участия в митингах

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За її словами, директор школи-інтернату неодноразово викликала їх на розмову з колегою і просила “не лізти, куди не треба”. Жінки працювали в такій нездоровій атмосфері кілька років, але після мітингу проти пенсійної реформи, який пройшов у Грязовце 5 липня, тиск посилився, і педагоги не витримали.

На мітингу Євгена Копничева розповідала, що чолі Грязовецкого району незаконно дали звання почесного громадянина.

– Директора інтернату викликали до Вологди з нашими біографіями та пропозиціями, що з нами робити, – розповідає Євгенія.

Після цього жінок запросили “на розмову” до директора. Як і Євген Родічев, вчителі просто втомилися від такої нервування і погодилися на звільнення за власним бажанням.

– Вже просто гидко це, – каже Євгенія.

 

В Вологде работников оборонного предприятия заставили уволиться после участия в митингах

Мітинг проти підвищення пенсійного віку у Вологді

Після їх відходу навантаження за їх ставками лягла на інших вчителів. Заміну Євгенії Копничевой так і не знайшли. В одному класі російська та літературу викладає дефектолог, у другому – вчитель початкових класів, третій додали єдиного вчителю російської мови в інтернаті. Уроки за Людмилу тепер за сумісництвом ведуть вчителі середньої школи.

В Вологде работников оборонного предприятия заставили уволиться после участия в митингах Акція протесту проти підвищення пенсійного віку у Вологді

 

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