Українці покидають Польщі: поляки попереджають про наслідки

Спілка підприємців та роботодавців Польщі вважає, що можливий відтік українців з Польщі в Німеччину може негативно позначитися на економіці країни.

«Згідно помірного сценарію, який ми вважаємо реалістичним, польський ринок праці покинуть півмільйона українців. Негативний сценарій передбачає, що їх буде в два рази більше», — сказав представник союзу Якуб Бінковськи.

Також в союзі закликали польське уряд змінити законодавство, щоб залучити іноземних робітників.