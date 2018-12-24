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Українці покидають Польщі: поляки попереджають про наслідки

24.12.2018

Украинцы покидают Польшу: поляки предупреждают о последствиях

Спілка підприємців та роботодавців Польщі вважає, що можливий відтік українців з Польщі в Німеччину може негативно позначитися на економіці країни.

«Згідно помірного сценарію, який ми вважаємо реалістичним, польський ринок праці покинуть півмільйона українців. Негативний сценарій передбачає, що їх буде в два рази більше», — сказав представник союзу Якуб Бінковськи.

Також в союзі закликали польське уряд змінити законодавство, щоб залучити іноземних робітників.

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