Різко зросла кількість жертв цунамі в Індонезії

Цунамі зруйнувало або зашкодило 681 будинок, 69 готелів і вілл.

Кількість загиблих в результаті руйнівного удару цунамі в Індонезії зросла до 373 осіб.

Про це повідомили в Національному управлінні по стихійним лихам.

Згідно з оновленими даними, 128 чоловік пропали без вісті, 1459 осіб отримали поранення. Ще 5665 осіб були евакуйовані з постраждалих районів.

Пошуково-рятувальна група продовжує пошуки загиблих і порятунок тих, хто вижив під час цунамі в Зондській протоці. Станом на понеділок, сотні військовослужбовців і добровольців прочісують вкриті сміттям пляжі.

За даними рятувальників, цунамі зруйнувало або зашкодило 681 будинок, 69 готелів і вілл, 420 човнів і судів, 60 торгових точок і магазинів, а також десятки автомобілів.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв цунамі досягло 281 людини.

Смертоносне цунамі обрушилося на індонезійське узбережжі увечері 22 грудня. Зондська протока, який став епіцентром лиха, що розділяє острови Ява і Суматра.

Цунамі спровокували підводні зсуви, викликані виверженням вулкана Анак-Кракатау.