Макрон висловив жаль у зв’язку з рішенням Трампа вивести війська з Сирії

Рішення президента США Дональда Трампа вивести війська з Сирії викликає «глибоке співчуття».

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час прес-конференції, повідомляє РИА «Новости».

«Що стосується питання про наших американських союзниках, я глибоко жаль про рішення щодо Сирії», — сказав французький лідер.

Союзницькі відносини передбачають боротьбу «плечем до плеча» і спільну координацію дій, додав президент Франції.

Нагадаємо, союзники по НАТО, конгресмени і ряд політиків розкритикували рішення президента США Дональда Трампа про виведення військ з Сирії. Пізніше американський лідер Трамп звернувся до американського народу у своєму відео у зв’язку з виведенням військовослужбовців з Сирії, де вони брали участь у бойових діях проти терористів «Ісламської держави».