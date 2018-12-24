Перше в історії пограбування на Шпіцбергені: підозрюють росіянина

На архіпелазі Шпіцберген, в поселенні Лонгйір, відбулося перше в історії пограбування банку. Через півгодини затримали ймовірного злочинця. Ним виявився 29-річний росіянин, який приїхав як турист.

Місцеві чиновники поселення Лонгйір повідомили, що чоловік увірвався в банк з легально орендованим рушницею і виніс 70 тис. норвезьких крон (близько 500 тис. руб.). У банку було тільки три співробітника. Тепер росіянин проведе чотири тижні під арештом.

Цікаво, що в поселенні живе близько 2 тис. осіб. Територія становить близько 240 кв. км. А сам архіпелаг Шпіцберген розташований посеред Північного Льодовитого океану, в Норвегії. Близько 13 років ці банки ніхто не грабував.