Колишній прем’єр-міністр Пакистану засуджений до семи років в’язниці

Шаріф вже був засуджений до десяти років тюремного ув’язнення за звинуваченням в покупці елітних квартир в Лондоні.

У понеділок, 24 грудня, Антикорупційний суд Ісламабаду виніс обвинувальний вирок відносно колишнього прем’єр-міністра Пакистану Наваза Шаріфа.

У рішенні суду зазначається, що Наваз Шаріф не зміг довести джерело доходу, за рахунок якого був придбаний сталеливарний завод в Саудівській Аравії.

Сам Шаріф вважає антикорупційне розслідування “політично мотивованим”.

Шаріф вже був засуджений до десяти років тюремного ув’язнення за звинуваченням в покупці елітних квартир в Лондоні. Він був звільнений з-під варти у вересні 2018 року в очікуванні апеляції.

Про британської нерухомості, що належить сім’ї екс-прем’єра, стало відомо з так званих “панамських документів”.

Після витоку цієї інформації Верховний суд Пакистану в липні 2017 року відсторонив Шаріфа з посади прем’єр-міністра країни, а Національне бюро підзвітності спільно з британськими правоохоронцями почало шукати його лондонські квартири.