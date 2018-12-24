В Приватбанку заявили про блокування кредитних карт і платежів

Прес-служба «ПриватБанк» попередила клієнтів фінустанови про блокування оплати кредитними картками товарів та послуг у деяких РОЅтерминалах, щоб захистити власників карток від несподіваних комісій.

У банку розповіли, що деякі підприємці стали проводити операції оплати пластиковими картками, як переклад між картами фізичних осіб. Клієнт може оплатити в магазині покупку, а магазин у свою чергу передасть ПриватБанку, що покупець перерахував гроші зі своєї карти на карту магазину через систему Приват-24. Такий спосіб дозволяє торговим точкам просто знизити свої витрати на банківське обслуговування і перекладає їх на покупців.

«Ми помітили, що деякі торговельні точки при оплаті карткою в POS-терміналі стали технічно проводити ці операції, як переказ коштів між картками фізичних осіб. Ви, наприклад, оплачуєте покупку в магазині карткою через POS-термінал. Але нам магазин передає іншу інформацію, ніби ви тільки що зробили грошовий переказ (наприклад, що ви перерахували через Приват24 гроші комусь на картку). Так торгові точки знижують свої витрати. Але це призводить до того, що витрати можуть зрости у вас», — пояснює банк клієнтам.

За операцію переказу коштів між двома банківськими картками та за участю кредитної картки, банк знімає собі комісію в розмірі 4%. У банку пояснили, що хочуть захистити клієнтів від таких неприємних сюрпризів.

Рішення блокувати дані операції було прийнято ПриватБанком після того, як в банк надійшли скарги від клієнтів на некоректну списання процентів або комісій за проведені операції. Такі ситуації трапляються все частіше. Більшість операцій були проведені у відділеннях “Нової пошти”. У банку запевнили, що оплати в рахунок власних коштів будуть проходити без обмежень.