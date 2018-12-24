В Італії почалося виверження вулкана

Активний вулкан викинув у небо хмара попелу, ускладнивши видимість.

У понеділок, 24 грудня, на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна.

Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами.

Національний інститут геофізики і вулканології Італії нарахував понад 130 сейсмічних поштовхів, при цьому найсильніший з них сягнув магнітуди 4,0.

Із-за поганої видимості влади частково закрили повітряний простір в районі вулкана.

Гора Етна є найбільшим діючим вулканом в Європі. Висота Етни становить понад трьох тисяч метрів. Вона розташована в густонаселеному районі.