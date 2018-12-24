У Москві поліція пов’язала найвідомішого YouTube-блогера: що сталося

У центрі Москви в неділю, 23 грудня, був затриманий відомий російський блогер Аміран Сардаров, провідний YouTube-каналу “Щоденник Хача”.

Як передає “Комсомольська правда”, це сталося під час зустрічі чоловіки з фанатами. Сардаров одягнувся в костюм Діда Мороза, фотографувався з перехожими і роздавав передплатникам подарунки — телефони, зарядні пристрої та інше — зі свого мішка.

В результаті на вулиці Охотний ряд, недалеко від готелю Four Seasons, зібралася чимала юрба. За словами очевидців, людей витіснило на проїжджу частину, вони фактично блокували руху машин відразу по двох смугах.

Можливо, це послужило причиною затримання — які чергували неподалік поліцейські намагалися розвести натовп, але це їм не вдалося. В результаті до місця події під’їхав поліцейський Пазік. Співробітники поліції затримали Сардарова і повели до автобуса.

На ролику з місця події, знятому очевидцем, видно, що блогер не пручався.

instagram.com/amiran495

Зустріч блогера з передплатниками

Скрін відео

Момент затримання

Скрін відео

Момент затримання

Скрін відео

При цьому в прес-службі ГУ МВС по Москві ніяк не прокоментували те, що трапилося.

Пізніше на своїй сторінці в Instagram блогер розповів, що він в порядку, а поліцейські провели з ним бесіду. Він зазначив, що такі зібрання буде проводити “тільки санкціоновано, як годиться, за правилами”.

Зазначимо, у Амірана Сардарова 3,2 мільйона передплатників на YouTube, 2,1 млн. — в Instagram.

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