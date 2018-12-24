Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Москві поліція пов’язала найвідомішого YouTube-блогера: що сталося

24.12.2018

В Москве полиция повязала известнейшего YouTube-блогера: что произошло

У центрі Москви в неділю, 23 грудня, був затриманий відомий російський блогер Аміран Сардаров, провідний YouTube-каналу “Щоденник Хача”.

Як передає “Комсомольська правда”, це сталося під час зустрічі чоловіки з фанатами. Сардаров одягнувся в костюм Діда Мороза, фотографувався з перехожими і роздавав передплатникам подарунки — телефони, зарядні пристрої та інше — зі свого мішка.

В результаті на вулиці Охотний ряд, недалеко від готелю Four Seasons, зібралася чимала юрба. За словами очевидців, людей витіснило на проїжджу частину, вони фактично блокували руху машин відразу по двох смугах.

В Москве полиция повязала известнейшего YouTube-блогера: что произошло

Можливо, це послужило причиною затримання — які чергували неподалік поліцейські намагалися розвести натовп, але це їм не вдалося. В результаті до місця події під’їхав поліцейський Пазік. Співробітники поліції затримали Сардарова і повели до автобуса.

На ролику з місця події, знятому очевидцем, видно, що блогер не пручався.

В Москве полиция повязала известнейшего YouTube-блогера: что произошло

instagram.com/amiran495

 

В Москве полиция повязала известнейшего YouTube-блогера: что произошло

Зустріч блогера з передплатниками

Скрін відео

В Москве полиция повязала известнейшего YouTube-блогера: что произошло

Момент затримання

Скрін відео

В Москве полиция повязала известнейшего YouTube-блогера: что произошло

Момент затримання

Скрін відео

При цьому в прес-службі ГУ МВС по Москві ніяк не прокоментували те, що трапилося.

Пізніше на своїй сторінці в Instagram блогер розповів, що він в порядку, а поліцейські провели з ним бесіду. Він зазначив, що такі зібрання буде проводити “тільки санкціоновано, як годиться, за правилами”.

Зазначимо, у Амірана Сардарова 3,2 мільйона передплатників на YouTube, 2,1 млн. — в Instagram.

В Москве полиция повязала известнейшего YouTube-блогера: что произошло

Соцмережі

 

Переглянути цей допис в Instagram

Читайте також:   Афера «Діамантбанку»: розкрита схема виведення мільйонів гривень
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *