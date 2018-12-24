“Північний потік-2”. Прокладено вже 370 км трубопроводу

У Фінляндії трубоукладочное судно Pioneering Spirit початок укладати газопровід “Північний потік-2”, повідомляє прес-служба компанії Nord Stream 2 AG.

На території Фінляндії судно Solitaire почало працювати у вересні і після нього укладанням зайнялося Pioneering Spirit. При цьому Solitaire незабаром почне укладати 510 км газопроводу в південній частині Швеції.

На поточний момент відомо, що Pioneering Spirit є найбільшим трубопрокладчиком в світі. Довжина судна становить 382 метра, ширина – 124 метри. Екіпаж судна становить 570 осіб. Solitaire имееь довжину 300 метрів, ширину 41 метр. Екіпаж − 420 осіб. Обидва судна є власністю компанії Allseas.

У компанії Nord Stream 2 AG відзначили, що проклали вже 370 км газопроводу.