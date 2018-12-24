Лукашенко зробив різку заяву про відносини з Росією

Росія для Білорусі є ключовим зовнішнім партнером.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія більше не є для них братнім народом, так як сама перестала сприймати це поняття.

Про це він заявив на нараді з актуальних питань співробітництва з РФ.

Лукашенко зазначив, що Росія для Білорусі є ключовим зовнішнім партнером.

“Я вже не кажу братньою державою, тому що, як мене інформують, в Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятно. Що ж, будемо партнерами”, – заявив він.

Лукашенко додав, що в Білорусі завжди підкреслювали значущість цієї взаємодії.

“Всебічний характер наших відносин має серйозне значення не тільки для Білорусі, але також і для Росії. Вони будуються на системній і, найголовніше, плановій основі”, – заявив білоруський президент.