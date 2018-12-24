Країна ЄС відмовилася від російських винищувачів

У болгарському міноборони відмовили, пославшись на складність.

У міністерстві оборони Болгарії заявили про намір придбати вісім американських винищувачів F-16V Block 70. Вони прийдуть на заміну російським Міг-29.

“Купівля у США нових багатоцільових винищувачів F-16V Block 70 благотворно вплине на боєздатність болгарської армії”, – заявив міністр оборони Болгарії Красимір Каракачанов.

Разом з F-16V Block 70 Америка також пропонувала Болгарії Boeing F-18 Super Hornets, але в болгарському міноборони відмовили, пославшись на складності при дотриманні умов тендеру.

Але не всі в країні налаштовані оптимістично по справі про переозброєння. Президент Болгарії Румен Радев назвав угоду з США “тріумфом лобістів”. “Я не хочу захищати якийсь один тип винищувачів. Вони всі хороші, я на них літав. Але я хочу зауважити, що процес вибору літаків повинен бути прозорим і об’єктивним”, – заявив Радев.

Рішення про переозброєння було прийнято у зв’язку з бажанням Болгарії відповідати стандартам НАТО.