В КЧР бізнесменів переконують проводити мітинги

У ряді регіонів Північного Кавказу, зокрема в Карачаєво-Черкесії, зафіксовані випадки, коли великих бізнесменів переконують проводити мітинги. Натомість їм обіцяють допомогти у вирішенні різних проблем.

Як розповів «Росбалту» джерело, знайоме з ситуацією, останнім часом цілій групі бізнесменів, що працюють на Північному Кавказі, стали надходити пропозиції організувати силами своїх співробітників і безпосередньо на підприємствах, мітинги, спрямовані проти окремих представників регіональних влад. Зокрема, з такою ситуацією зіткнувся власник ряду заводів в КЧР, що побажав зберегти анонімність.

Натомість підприємцям обіцяють вирішення різних проблем, в тому числі з кредиторами і навіть з окремими відомствами. На думку співрозмовника агентства, така активність може бути пов’язана з вживаються в ці дні заходами правоохоронних органів в рамках розслідувань низки замовних вбивств, вчинених на території КЧР, а також розкрадань в газовій галузі Північного Кавказу. (Варто зазначити, що Карачаєво-Черкесія останнім часом і так перебуває у сфері пильної уваги федеральних ЗМІ, зокрема у зв’язку зі скандалами навколо сім’ї сенатора від КЧР Рауфа Арашукова).

За наявною інформацією, на ряді підприємств в регіоні пройшли обшуки і виїмки документів. Після цього, як стверджують джерела в ПКФО, один з впливових підприємців, якого називають “газовим королем” Північного Кавказу, навіть змушений був залишити Росію. «Виникає таке відчуття, що певні сили хочуть показати свій вплив в окремих регіонах і перешкодити діям силовиків», – вважає джерело.