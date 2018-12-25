Силуанов назвав «жахливим» якість розрахунку реальних доходів населення

Розрахунок показника динаміки реальних доходів населення є непрозорим, а його якість — «жахливе». Про це заявив перший віце-прем’єр РФ, міністр фінансів Антон Силуанов.

Коментуючи дані щодо реальних доходів населення, міністр зазначив, що це «найважливіший показник» входить до складу указу президента. При цьому, методику його розрахунку, за словами Сілуанова, «знає, напевно, тільки Росстат».

Глава Мінфіну РФ пояснив, що якість рахунки цього показника «жахливо».

Реальна зарплата вважається більш-менш зрозуміло, вірогідно, зазначив Силуанов, а ось що стосується розрахунку реальних доходів населення, то тут до Росстатом великі претензії.

Міністр також зазначив, що відомство потребує реформування та оновлення методів роботи при новому керівництві.

Зазначимо, що, згідно з оцінками Росстату, реальні доходи населення Росії падають п’ятий рік поспіль. У відомстві перерахували динаміку за 2017 рік, тепер зниження реальних доходів оцінюється в 1,2% замість 1,7% за попередньою оцінкою.

Раніше сьогодні стало відомо, що прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв змінив керівника Росстату. Так, Олександр Сурінов звільнений від посади за його ж прохання. Керівником відомства призначений Павло Малков.