Аналітик: 2019 рік буде «дуже важким», а євро може полетіти до 90 рублів

Прийдешній 2019 рік «буде дуже важким», світову економіку чекає криза, а російська нацвалюта може випробувати черговий удар девальвації. Цього не виключає директор аналітичного департаменту «Альпарі» Олександр Разуваєв.

«Кажуть, що 2019 — рік Свині, але насправді 2019-й — рік «ведмедя» (від біржових «ведмедів», які продають цінні папери в надії, що в майбутньому їх ціна знизиться — ред.). Думаю, що 2019 рік буде дуже важким, просто катастрофічним, світ чекає криза, порівнянний з тим, що було викликано банкрутством (у 2007 році американського банку Lehman Brothers, або навіть гірше», — йдеться в огляді експерта.

Він вважає, що «на американському ринку акцій (утворився) «міхур», і «у 2020 році світ з високою ймовірністю чекає рецесія». «А перед нею майже завжди слідує падіння котирувань акцій. Ми бачимо 1800-2000 пунктів (американського фондового індексу S&P. Нафта марки Brent може легко полетіти на $30-35 за барель. Індекс МосБиржи в цьому випадку виявиться в 1500 пунктів», — не виключає Разуваєв.

Більш того, продовжує він, «якщо Банк Росії не буде втручатися у торги, що дуже ймовірно, то на тлі знову здешевлення нафти курс долара досягне мінімум 80 рублів, а євро з легкістю проб’є рівень 90 рублів».