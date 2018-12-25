Генпрокуратура заявила про зростання корупції і хабарництва в Росії

У Росії збільшилася кількість виявлених корупційних злочинів, повідомив офіційний представник Генеральної прокуратури РФ Олександр Курінний.

“Кількість злочинів корупційного характеру у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 2,3 %, – сказав Курінний на відеоканалі “Ефір” в понеділок.

Всього, за його даними, за 11 місяців поточного року таких злочинів зареєстровано майже 29 тисяч.

Крім того, зазначив представник наглядового відомства, кількість злочинів, передбачених статтею 291 КК РФ (дача хабара), зросла на 11%, а їх загальна кількість з початку року склало 2408.

Зросла з 3094 до 3315 число діянь, передбачених статтею 290 КК РФ (отримання хабара)”, – додав Курінний.