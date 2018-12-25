“Русофобія зашкалює!” Лавров зробив лицемірне заяву про Україну

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров звинуватив українських політиків до “неадекватності”.

Про це він заявив в інтерв’ю російському виданню “”, цинічно зазначивши, що Росія зі свого боку налаштована на діалог.

“Хотілося б сподіватися, що в Києві рано чи пізно до влади прийдуть адекватні люди, здатні до конструктивного діалогу і з відповідальним сприйняттям реальності”, – сказав він.

На думку Лаврова, росія не робить односторонніх дій для згортання відносин з Україною і робити цього не збирається, а виступає за збереження і створення умов для відродження багатопланових зв’язків і контактів.

Також він згадав про “русофобії” і відмовився коментувати кандидатів на пост президента України, які вселяють надію на покращення відносин”.

“Нас, звісно, не може не турбувати ситуація, в якій йде підготовка до цих виборів. В Україні рівень насаджується зверху русофобії просто зашкалює. По суті, вона стала частиною державної політики. А нинішня київська влада керується не стільки інтересами країни, скільки власними амбіціями, а також “рекомендацій”, а деколи – прямими вказівками з інших столиць”, – додав міністр.