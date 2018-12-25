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“Русофобія зашкалює!” Лавров зробив лицемірне заяву про Україну

25.12.2018

’’Русофобия зашкаливает!’’ Лавров сделал лицемерное заявление об Украине

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров звинуватив українських політиків до “неадекватності”.

Про це він заявив в інтерв’ю російському виданню “”, цинічно зазначивши, що Росія зі свого боку налаштована на діалог.

“Хотілося б сподіватися, що в Києві рано чи пізно до влади прийдуть адекватні люди, здатні до конструктивного діалогу і з відповідальним сприйняттям реальності”, – сказав він.

На думку Лаврова, росія не робить односторонніх дій для згортання відносин з Україною і робити цього не збирається, а виступає за збереження і створення умов для відродження багатопланових зв’язків і контактів.

Також він згадав про “русофобії” і відмовився коментувати кандидатів на пост президента України, які вселяють надію на покращення відносин”.

“Нас, звісно, не може не турбувати ситуація, в якій йде підготовка до цих виборів. В Україні рівень насаджується зверху русофобії просто зашкалює. По суті, вона стала частиною державної політики. А нинішня київська влада керується не стільки інтересами країни, скільки власними амбіціями, а також “рекомендацій”, а деколи – прямими вказівками з інших столиць”, – додав міністр.

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