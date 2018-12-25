Вже з 11 січня в Україну: 5 років в’язниці за секс без розписки – ЗМІ

Наступного року набирають чинності революційні зміни в Кримінальний кодекс, які різко розширюють трактування поняття “зґвалтування” і “сексуальне насильство”

Влітку нинішнього року однією з найбільш обговорюваних подій в українському сегменті Інтернету стала звістка про те, що в Швеції вводиться принцип обов’язкового отримання згоди на секс. Скандинави порахували – у разі відсутності такого “згоди” однією з сторін статевий акт вважається згвалтуванням.

З 1 липня цей нормативний акт, що посилює покарання за сексуальні злочини, набув чинності. Коментуючи саму ідею запровадження такої новації на практиці український IT-шник Олександр Краковецький на своїй сторінці в Facеbook в жартівливій формі представив, як аналогічний закон діяв би у вітчизняних реаліях.

Джерело фото: facebook.com/alex.krakovetskiy

За іронією долі, посаду Краковецького був оприлюднений через два тижні після того, як Верховна Рада проголосувала за введення в Україні закону, багато в чому ідентичного шведському. 7 грудня 2017 року парламентарії підтримали законопроект “Про запобігання та протидію домашньому насильству” (відомий також як закон 2229-VIII), який революційним чином змінює трактування зґвалтування та сексуального насильства крізь призму Кримінального кодексу. Ці новації вступлять в силу вже з 11 січня 2019 року.

Що вони кардинально змінюють, в чиїх інтересах впроваджуються, як будуть працювати на практиці і які нові ризики несуть – розбиралася “Країна”.

За нові підходи в практиці сексу ратує “жінка третього тисячоліття”

Для початку з’ясуємо, що являють собою зміни в Кримінальний і Кримінальний процесуальний кодекси України. Українські парламентарі їх прийняли в грудні минулого року під приводом реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильства щодо жінок.

Частина радикальних новел, зокрема щодо примусового виселення домашніх насильників, “Країна” розбирала докладно раніше. З січня 2019 року вступають в силу і інші його аспекти, що стосуються криміналізації домашнього насильства, примусу до укладення шлюбу, абортів або стерилізації і т. п.

Ще більш фундаментальний злам засад передбачається в закріпленні оновлених підходів до злочинів проти статевої свободи та недоторканості особи, де вводиться імператив “добровільної згоди”. А паралельно робиться спроба розмежувати зґвалтування з іншими формами сексуального насильства.

Прихильники нових підходів (а в пулі тих, хто агітує за позитивні нововведення закону 2229-VIII – дружина глави ГПУ і представник президента в парламенті Ірина Луценко, а також низка неурядових організацій, які фінансуються за рахунок грантів з-за кордону) представляють їх як свого роду “революцію”, радикальним чином міняє підходи у кримінальному переслідуванні насильників.

Це подається як протидія “домашнім тиранам” в сім’ях.

В чому суть нововведень і при чому тут англійське чаювання

В результаті, Україна стане одинадцятим за рахунком державою в Європі (слідом за Великобританією, Бельгією, Кіпром, Люксембургом, Ісландією, Німеччиною і т. д.), де сексуальні дії, вчинені без добровільної згоди партнера будуть кваліфікуватися як зґвалтування або сексуальне насильство.

Як вважають прихильники нововведень, таке трактування буде відповідати позиції ЄСПЛ (в рішенні по справі “М. С. проти Болгарії” №39272/98 від 4 грудня 2003 року), де суд встановив – держава зобов’язана розслідувати кожен статевий акт, здійснений без згоди потерпілої особи, навіть якщо воно не чинило фізичної відсічі.

Джерело відео: youtube.com/PressClub Lviv

“Зміни в кримінальному законодавстві стосовно сексуального насильства будуть дійсно революційними, тому що повністю змінюється ідентифікація дій, які визнаються протиправними, і за які особа повинна нести відповідальність. Сьогодні по частині зґвалтувань та сексуального насильства Україна має стародавнє законодавство, за яким притягнення до кримінальної відповідальності можливе лише в разі, якщо були застосовані загрози, сила або зловживання уразливим станом особи потерпілого”, – пояснює своє бачення ситуації Галина Федькович, юрист ГО Центр “Жіночі перспективи”.

Чинна редакція статей Кримінального кодексу за зґвалтування, джерело фото: zakon.rada.gov.ua

З 11 січня всі кардинальним чином змінюється: відтепер на чолі кута законодавець поставив наявність або відсутність згоди на секс.

Зміна підходу до самого поняття зґвалтування наявності. Якщо раніше таким вважався статевий акт, здійснений з погрозами і застосуванням сили, то тепер складом злочину буде вважатися “проникнення в тіло партнера без його добровільної згоди”. І саме навколо цього “згоди” (а точніше, питання його наявності або відсутності) і будуть конструюватися фабули кримінальних справ щодо ймовірних насильників.

Законодавець зробив примітку, що якщо особа не сказало чітке “так” напередодні інтиму, то це слід трактувати як незгоду. До ще одного важливого нововведення слід віднести норми, згідно з якими потерпіла особа не зобов’язана у процесі судового розслідування доводити, що воно намагалося чинити опір сексуальному насильству.

Редакція КК України, яка набере чинності з початку наступного року, джерело фото: zakon.rada.gov.ua

“Незгода – це незгода, відсутність незгоди – це також незгоду”, – вважає активіст “Жіночих перспектив” Марта Чумало.

В якості обґрунтування своїх аргументів логічності нового трактування сексуальних злочинів українські громадські користуються роликом поліції Великобританії, де отримання згоди на статевий акт порівнюється з пропозицією випити чаю.

Джерело відео: youtube.com/women’s perspectives

Що не так з “сексуальним законом”

Основне питання, який ледь не з самого початку обговорюється в юридичних колах – яким чином довести наявність або відсутність згоди?

Законодавець не передбачив, яким чином ідентифікувати його, оскільки відносно “згоди” є тільки одна примітка, яке рівним рахунком нічого не пояснює. Тим самим створюючи грунт для різного роду маніпуляцій на сексуальному фронті”, включаючи шантаж з боку осіб, раптово які вважали себе жертвами насильства.

Ось що говорить “Країні” про це співрозмовник в органах прокуратури: “Закон абсолютно сирий. Простий приклад: що робити, якщо партнер спочатку погодився, а потім почав шантажувати тим, що нібито не давав згоди і його зґвалтували? Чітко згоду ніде не регламентується, навіть при написанні відповідної розписки після статевого акту позиція одного з учасників запросто може змінитися, мовляв це обличчя говорило чітке “ні”. А розписку змушене було написати під тиском”.

Ще один ряд “підводних каменів” закону – нові формулювання статей за зґвалтування (ст. 152 КК України) та сексуальне насильство (ст. 153 КК України). Перша з них була виписана так, що особою, яка вчинила таке діяння може бути виключно чоловік.

Мова йде про юридичної конструкції, де йдеться про те, що потерпілою особою в даному складі злочину є особа, яка зазнала “вагінальне, анальний або оральне проникнення”. Адже очевидно, що у разі недобровільного статевого акту з боку жінки стосовно чоловіка, як такого проникнення в тіло жертви не відбувається.

На іншу очевидну колізію у своїх висновках звертало увагу і Головне науково-експертне управління парламенту при оцінці закону 2227-VIII. Тут вказали, що при певних обставинах винні особи (швидше за все, малися на увазі жінки-насильниці) зможуть уникати кримінальної відповідальності, коли йдеться про “проникнення в тіло потерпілого”. Справа в тому, що їх дії відтепер будуть підпадати під ст. 154 КК України, а не профільну статтю про зґвалтування.

В результаті цього казусу з “проникненням” за недобровільну статевий зв’язок дорослій жінці з неповнолітнім буде загрожувати як максимум арешт на півроку, а за аналогічні дії з неповнолітньою чоловікові “світить” від 7 до 12 років в’язниці. А за секс з дружиною, яка постфактум (в силу, наприклад, побутової сварки, розбіжності з-за дітей, власності тощо) вирішить написати на нього заяву – від 3 до 5 років ув’язнення.

Третім нонсенсом є формулювання, де геніталії (мова йде про чоловічому статевому органі) віднесені до категорії “предметів”, яким користується ґвалтівник. Фактично частина організму сильної половини людства законодавець трактував як сторонній предмет.

Яким чином правоохоронці збираються рубати ці та інші “гордиевы вузли”, щоб не допустити перетворення новел Кримінального кодексу біч для чоловіків – покаже час і судова практика. За інформацією автора цих рядків, в даний час силовики очікують детальних роз’яснень в частині застосування на практиці норм закону 2227-VIII.

Тим часом, навіть ідеологи боротьби з домашнім і секснасилием відзначають – більшість українців не в курсі нововведень, які їх очікують відразу після новорічних свят. Згідно з даними онлайн-опитування “Жіночих перспектив” (хоча і його підсумки навряд чи можна вважати репрезентативними), з 1220 опитаних (де лише кожен п’ятий виявився чоловіком) – 56% взагалі не чули про новації у КК України в частині зґвалтування та сексуального насильства, а ще 7% вагалися з відповідями. За рік з моменту проголошення, вітчизняна “сексуальна революція” широким масам абсолютно невідома.

Але тим не менш, в Україні вже розсилається реклама спеціальних мобільних додатків, за допомогою яких можна зафіксувати “згоду на секс”.