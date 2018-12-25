«Не струмочки, а річки брехні»: чому Президент так часто говорить неправду?

Багато з озвученого Порошенко, на думку політологів, є відвертою брехнею. Вони вважають це вже чітка тенденція.

Ось і після чергової прес-конференції глава держави знову зловили на брехні. У Мережі з’явився обурливий пост українського політолога Сергія Гайдая на заяву Порошенка про те, що, мовляв, загибла активістка Катерина Гандзюк підтримувала гаранта. На що політолог написав: «Вона вважала, що псевдопатриотизм і корупція — це наслідки правління Порошенко. Тому заява Президента — це нахабна і хамське брехня «.

Що ж змушує справжнього гаранта так часто, іноді навіть без гострої необхідності, говорити неправду? Про це «Вголос» запитував у політологів Сергія Гайдая і Петра Олещука, а також у психіатра, дисидента Семена Глузмана і політтехнолога Ярослава Макітру.

Як часто, на вашу думку, Порошенко озвучує неправдиву інформацію?

Ярослав Макітра:

Якщо проаналізувати те, що колись говорив Порошенко, можна знайти багато неправдивої інформації. Починаючи від Медведчука і закінчуючи більш дрібними питаннями.

Тому що для чинного Президента помилкова риторика — вже притаманна риса. Зараз він в основному говорить про три теми: армія, віра, мова. Це коли він коментував соціально-економічні питання, хоча в принципі, у відповідності з посади, не мав би. І зараз його це постійно «ловлять». Тому протягом останніх місяців Порошенко намагається уникати інших тим, крім трьох вищезгаданих. Хоча до цього вже достатньо наговорив такого, що тепер йому пригадають. Ті ж слова про виплати учасникам АТО, курс гривні тощо. Взагалі є багато питань, якщо говорити про невирішені проблеми, які коли-то категорично обіцяв вирішити Порошенко.

«Якщо говорити про Порошенка, то це вже не струмочки, а річки брехні»

Сергій Гайдай:

Він брехав і про «сліпий траст», і про намір продати свої активи, і про інші речі принципові для громадянського суспільства речі. Те, що Порошенко називає піаром, звичайні люди називають брехнею.

Семен Глузман:

Всі політики схильні до того, щоб говорити неправду. І наш чинний Президент. Але якщо говорити про Порошенка, то це вже не струмочки, а річки брехні.

Отже, брехня — вже як стиль управління?

Петро Олещук:

Порошенко подобається, коли його слова викликають захоплення у аудиторії. Причому, він дуже схильний перебільшувати. Тому іноді починає говорити досить дивні речі. Я б скоріше говорив не про брехню як стиль його управління, а відзначив би певні психологічні особливості його як людини. Якийсь синдром Барона Мюнгавзена. Він, очевидно, так захоплюється тим, що говорить, що іноді себе не контролює і вимовляє явну брехню.

Сергій Гайдай:

Та ситуація, яка склалася в Україні, для більшості населення є критичною і кризовою, і її потрібно міняти. А у Порошенка немає такої мети. Реальна його мета —зберегти цю систему, тому що він від неї вигоду. І прийшов у політику заради особистого збагачення, захисту та примноження своїх активів, освоєння всіх схем, які дають прибуток. Але він же не може нам про це розповісти.

Наш Президент хоче подобатися своїм виборцям, щоб залишитися при владі. Тому може брехати як завгодно: про закінчення війни за два дні, тисячу гривень солдатам за бойовий день тощо. Для нього це вже звична ситуація.

Порошенко сприймає піар не як ефективний правдивий діалог із суспільством, а як засіб, щоб за нього голосували, і спосіб прикрити свої справжні цілі. Тому він говорить про патріотизм, ворогів, з якими треба воювати, про «Геть від Москви», мова, про те, що «ми будуємо армію» (а він єдиний її будівельник). Також говорить про томос: тут рівень його піару взагалі зашкалює. Навіть віруючим не подобається, що світська людина сидить серед священиків.

«Гандзюк була моїм однодумцем про те, що Петро Олексійович — корупціонер, а реформи в країні — просто імітація»

Ось, наприклад, вбивство Каті Гандзюк набуло широкого розголосу і збурило суспільство. І Порошенко подумав: «А чому б не приєднатися і не сказати, що Гандзюк була мене?». Але це неправда. Я спілкувався з Гандзюк. І вона була моїм однодумцем про те, що Петро Олексійович — корупціонер, а реформи в країні — просто імітація. І вона не підтримувала Президента, як він висловився, і була досить серйозною його критиком.

Семен Глузман:

Ми повірили в те, що Порошенко наобіцяв, зокрема, про швидке закінчення АТО і подолання корупції в Україні. Багато хто з нас вірять досі. А він говорить, тому що знає: у нього влада. І не боїться нікого. Хоча що ближче до виборів, тим більше, можливо, буде боятися. А найголовніше, що ми йому це дозволяємо. Журналісти, виборці. А як би він нас боявся, то стримувався. А так він знає, що серйозно його за брехню не дорікне.

І навіть якщо спробує змінити риторику, і навряд чи у нього вийде. Тому що він звик говорити неправду. Але є речі, які потім йому відгукнуться. Тому що народ вимагав від Порошенка не тільки томосу, але і економічного розвитку країни.

Інші українські президенти також так часто говорили неправду, або цим «правом» зловживає лише Порошенко?

Петро Олещук:

«Іноді він себе так» накручує «, що в брехню, яку вимовляє, починає вірити сам»

Неправду говорили й інші українські президенти. Але Порошенко перевершив усіх. Тому в цьому плані нічим не обмежує. Причому іноді себе так «накручує», що в брехню, яку вимовляє, починає вірити собі. І надалі навряд чи він змінить свою риторику. Тому що це його психологічні особливості і невід’ємний атрибут його сприйняття.

Ярослав Макітра:

Порошенко відрізняється, принаймні, від Януковича і Ющенка тим, що у нього все було безапеляційних заяв, які де-факто не підтвердилися. І цей «рекорд»він досяг завдяки рисам свого характеру.

Сергій Гайдай:

Дійсно, у Порошенка рівень брехні всіх українських президентів поки самий високий. Я не бачив стільки брехні у Кучми і навіть у Януковича. Причому брехня Порошенко — найцинічніша, адже це робиться після загибелі людей на Майдані під час війни, в той час, коли гинуть активісти. Тому всі ці чинники і роблять брехня Порошенко дуже цинічною і дуже аморальною.