“Читаю: “Трамп віддає Сирії, Ірану та Росії”. На мій погляд – нісенітниця. Росія не стане утримувати режим Асада. Якщо в радянський час така підтримка по всьому світу виявлялася з держбюджету, то тепер російський політичний істеблішмент вважає цей бюджет своїм общаком і просто так займатися благодійністю з власної кишені не бажає. (Як там у Путіна? “СВОЇМИ нафтодоларами ми поділилися з ЛЮДЬМИ”.)” – пише сходознавець на своїй сторінці в Facebook.

“Гроші, які виділять на міфічне “відновлення” Сирії та її мікроскопічної нафтогазової галузі – це розпил державних коштів приблатненными людьми начебто пригожинских найманців і його ж “нафтовиків”.

А військові витрати на Сирію? Так адже Путін сказав, що це тренування збройних сил в рамках звичайного військового бюджету. Чому б не постріляти і не побомбардувати (тим більше що розпил бабла тут теж не виключається).

Якщо на підтримку Асада потрібні реальні гроші замість схеми розпил-відкат, Росія піде з Сирії, не замислюючись.

Так що Росію як вагомий фактор в близькосхідних справах Трамп в розрахунок не бере. З Іраном – справа інша…”