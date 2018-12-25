Медведєв змінив главу Росстату після різкого погіршення статистики

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вирішив змінити главу Росстату після різкого погіршення макроекономічної статистики в кінці року.

Замість Олександра Сурінова, очолював статистичне відомство з 2009 року, на цю посаду призначений Павло Малков – екс-міністр економіки Саратовської області, а нині – керівник департаменту держуправління МЕР.

Сурінов, дійсний державний радник 2 класу та заслужений економіст Росії, залишає посаду за власним проханням», йдеться в розпорядженні Медведєва, опублікованому на сайті уряду.

Рішення піти Сурінов прийняв незадовго до публікації Росстатом підсумкової статистики за 2018 рік, яка поки виявляється гірше навіть песимістичних оцінок уряду.

Темпи зростання ВВП за січень-жовтень склали 1,7%, хоча МЕР на початку року чекало 2,1%, а пізніше знизило прогноз до 1,8%.

Інфляція, згідно з тижневим даними, зросла до 4,2%, а наступного року може досягти 5,5-6%, при тому що мета центробанку і прогноз МЕР вимагають тримати її на рівні 4%.

Число людей, які живуть за межею бідності, збільшилася на 200 тисяч чоловік – до 19 мільйонів, або на 13,3% населення.

Реальні доходи громадян тим часом різко впали в листопаді (-2,9%) і пішли в мінус в річному вираженні, всупереч прогнозам МЕР про те, що 4-річний період зниження рівня життя закінчиться в цьому році.

За підсумками року доходи повинні зрости на 0,5%, заявив на великій прес-конференції 20 грудня президент Росії Володимир Путін.

Виконувати «доручення» президента, який наказав прискорити економіку до темпів вище світових і зайняти 5-е місце в світі за подушевому ВВП, новому главі Росстату доведеться в умовах прискореної інфляції, підвищення ПДВ і неминучого погіршення макропоказників у 2019 році.

Росстат, нагадаємо, з 2017 року переведено під контроль Мінекономіки – відомства, відповідального за складання прогнозів.

Згідно з прогнозом МЕР, в 2019-му році темпи зростання ВВП сповільняться до 1,3%, після чого чудовий ривок прискорить економіку до 3% до 2022-24 рр.

Як пояснив сам Малков, він має намір серйозно модернізувати статистичну службу і спростити звітність.

«Ми виділяємо три ключових блоку роботи. Перший – реформа самої системи статистики. Сюди входить підвищення якості зібраних даних і якості аналітики, збільшення швидкості видачі результатів розрахунків, застосування сучасних способів і методів обробки інформації, в тому числі з використанням даних з альтернативних джерел», – заявив Малков «Інтерфаксу».