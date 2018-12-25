Росія-2018: Пенсійна реформа завдала удару по Кримському мосту

Росіяни чекають від влади не звітів про великі досягнення, а соціальної справедливості, якої немає

Розпочався останній тиждень 2018 року.

Росіяни назвали відкриття Керченського мосту подією року, але цей варіант всього на 1% випередив пенсійну реформу. Такі дані містяться у новому опитуванні Левада-центру «Події та оцінки минає».



В ході дослідження людям пропонували вибрати з вже запропонованих варіантів або назвати свій. Опитування проведено 13-19 грудня серед 1,6 тис. осіб у 136 населених пунктах, 52 регіонах Росії. Дослідження проводилося на дому у респондентів методом особистого інтерв’ю. Можна було обирати кілька відповідей.

За відкриття Керченського мосту проголосували 47% респондентів, а пенсійну реформу як події року назвали 46% опитаних. На третьому місці за значимістю для росіян виявилися вибори президента Росії (37%).

Далі йдуть проведення чемпіонату світу з футболу в Росії (36%), пожежа в торговому центрі «Зимова вишня» в Кемерово (34%), стрільба в Керченському політехнічному коледжі (28%), конфлікт у Керченській протоці та введення воєнного стану в Україні (25%), військові дії в Сирії (ракетні удари США, катастрофа російського літака-розвідника ІЛ та ін. — 22%). Протести проти підвищення пенсійного віку не увійшли в десятку, але зайняли 11-е місце з 16% голосів.

Як каже соціолог Левада-центру Карина Піпія, пенсійна реформа очікувано стала однією з головних подій року для росіян. Вона призвела до порушення «посткрымского балансу» в суспільних настроях, зростання протестного потенціалу і несхвалення діяльності влади.

Втім, судячи з того, що відкриття Керченського мосту трохи випередив підвищення пенсійного віку за значущістю в очах росіян, «кримський консенсус» ще досить сильний. Хоча, як вважає Піпія, це багато в чому пояснюється широким медійним висвітленням цієї теми.

Багато міжнародні події і навіть сюжети, які мали резонанс у ЗМІ, не надто цікавили росіян. Так, серед найменш популярних відповідей виявилися отруєння Сергія Скрипаля і його дочки у Великобританії (7%), блокування Telegram (6%), Brexit (5%), тортури ув’язнених в установах ФСВП (5%), конфлікти в Кабардино-Балкарії, мітинги в Інгушетії проти зміни кордону з Чечнею (4%), «оксамитова революція» у Вірменії (3%), голодування режисера Олега Сенцова (3%), процес над Кирилом Серебренниковим (2%).

Карина Піпія вважає, що якщо б деякі з цих варіантів, пов’язані з правами людини або з міжнародними скандалами, не були вказані в анкетах, запропонованих респондентам, їх назвала б ще менша кількість людей.

Крім конкретних подій, соціологи попросили росіян порівняти цей рік з попереднім. 45% опитаних вважають, що він виявився для Росії складніше, ніж 2017-й. У минулому році так думали 39% громадян. На думку соціологів, такі події, як триваючі конфлікти в Сирії і на Україні, трагедія в ТЦ «Зимова вишня», підвищення пенсійного віку зміцнили уявлення росіян про те, що цей рік був важчим, ніж попередній.

Відповіді про те, яким 2018-й рік виявився для вас і вашої сім’ї, виявилися трохи оптимістичніші. 38% заявили, що він був важче, 13% – що легше, а 50% вважають, що він був таким же, як попередній. У минулому році лише 33% сказали, що їм було важче, ніж в 2016-м.

Якщо говорити про оцінки року в цілому, росіяни вважають його «середнім». За цей варіант висловилися 66% респондентів. 16% назвали рік хорошим, а 13% – поганим.

Директор Центру політологічних досліджень Фінансового університету при уряді РФ Павло Салін вважає, що такі результати опитування вказують на те, що міжнародні події перестали цікавити росіян і на перше місце виходить запит на соціальну справедливість і поліпшення добробуту суспільства.

— Пенсійна реформа з суспільної свідомості вже не зітреться. Тому для влади дуже непогано, що таке позитивне подія, як відкриття Керченського мосту з поправкою на статистичну похибку, стало порівнянно з нею. При цьому населення забуває про багатьох інших моментах, в тому числі зовнішньополітичних. Але в цілому для влади добре, що негативна подія поки ще врівноважується в суспільній свідомості позитивним.

— Тобто «кримський консенсус» в суспільстві ще живий?

— Я б так не сказав. «Кримський консенсус» полягав у тому, що у людей було не просто позитивне ставлення до цього питання, але ще й емоційний підйом. Зараз це просто констатація факту без емоцій. Переважна більшість населення визнає приєднання Криму і розуміє, що відіграти назад його не можна.

Якщо перші два роки цей факт викликав емоційний підйом і підкреслювався в суспільній свідомості знаком оклику, зараз це звичайна точка. З тим же успіхом можна говорити, наприклад, про «смоленськом консенсусі». Якщо людину запитати, чи є Смоленська область частиною Росії, він, звичайно ж, відповість ствердно, бо це щось само собою зрозуміле. Так і з Кримом. Сам по собі факт його перебування у складі Росії вже не викликає емоційного підйому, тому що це звична реальність.

— 45% опитаних визнали, що цей рік був важче попереднього, хоча по цифрам Росстату і зарплати зростали більше, і економіка показала себе трохи краще. З чим це пов’язано?

— Це пов’язано з тим, що у населення закінчився запас міцності. Причому як економічний, тобто ті гроші, які були накопичені до 2015 року, так і запас терпіння. Влада в свій час просила потерпіти три роки, і потім буде краще. Ось три роки минули, але краще не стало. Люди тепер набагато більш негативно налаштовані по відношенню не тільки до минулого, але і до майбутнього.

Відбувається поступовий перелом у суспільній свідомості, тому населення налаштоване на те, щоб влада робила щось тут і зараз для покращення соціально-економічної ситуації. Це новий запит до влади 2018 року, який в новому році стане ще більш актуальним.

— Значить, запит на соціальну справедливість буде тільки рости?

— Безумовно. Як я вже сказав, у населення закінчилися «жирові запаси». Цим багато в чому пояснює парадокс, коли начебто зарплати у деяких росли, а реальні доходи населення падали. Люди беруть споживчі кредити, а потім разом з відсотками їх віддають, і на це йде весь скромне зростання доходів.

— Виходить, зовнішні події тепер не здатні перекрити внутрішню порядку?

— Так, цей перелом намітився ще в 2017-му році, зараз закріпився і ще більше посилиться в 2019-м. Влада це чудово розуміє, не дарма всю президентську кампанію побудували саме на внутрішній порядку.

Соціально-економічні питання і далі будуть домінувати в суспільній свідомості, якщо тільки не станеться чогось екстраординарного на міжнародній арені.

