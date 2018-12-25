У Росії екстрено госпіталізований знаменитий актор

Знаменитий радянський і російський актор і режисер Сергій Юрський екстрено госпіталізований в Москві.

«83-річний народний артист РРФСР Сергій Юрський був госпіталізований бригадою швидкої медичної допомоги. Медики оцінюють стан актора, як середньої тяжкості», — йдеться в повідомленні

Офіційного підтвердження про госпіталізацію актора поки не було.

Джерела телеграм-каналу уточнюють, що Юрський знаходиться в свідомості.

Нагадаємо, що Юрський знявся в багатьох фільмах, серед яких «Золоте Теля», «Любов і голуби», «Місце зустрічі змінити не можна», «Шукайте жінку» та інших.