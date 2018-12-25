В’язні “в’язниці для геїв” у Чечні вбиті пострілами в голову

Двоє жителів Чечні Шото-Шаміль Акаєв і Аюб Ібрагімов, які були затримані в ході кампанії проти чеченських гомосексуалів і відправлені в «секретну в’язницю для геїв», знайдені мертвими 30 березня 2017 року з простреленными головами, з’ясувала «Нова газета».

В республіканському МВС стверджували, що чоловіків застрелили при спробі напасти на чеченських поліцейських. Ця інформація не сходиться з даними судово-медичних висновків та протоколами огляду трупів, згідно з яким обидва вони вбиті з близької відстані пострілами в потилицю, з собою у них не було ніяких речей.

З обома загиблими був знайомий житель Пермського краю Максим Лапунов, який жив у Чечні два роки і два тижні провів у цій же тюрмі». Після звільнення він став першим рассказавшим про тортури і незаконному позбавленні волі, а також вимагає порушити справу проти силовиків. У своїй заяві в слідчі органи Лапунов згадував про двох чеченців-сокамерниках, які пробули в тому будинку більше 40 днів і підозрювалися у причетності до вбивства. Росіянина випустили 28 березня, і він відправився на зустріч з батьками Акаєва, які не бачили сина з 6 лютого 2017-го, щоб розповісти, де він знаходиться. Після цього він виїхав з республіки, а через два дні були виявлені трупи чоловіків.

Видання зазначає, що в матеріалах перевірки за заявою Лапунова є згадка про знайдених тіл. Кримінальну справу за фактом вбивства двох осіб слідчі заводити не стали, а сама перевірка була припинена з формулюванням: «Обставини, викладені в заяві Лапунова, не отримали об’єктивного підтвердження». В кінці листопада молодий чоловік виїхав з Росії разом з родиною через погрози на свою адресу.

Про переслідування геїв в Чечні стало відомо у квітні 2017 року, коли про це написала «Нова газета». У матеріалах видання говорилося, що в ході двох хвиль чеченські силовики затримали сотні підозрюваних у гомосексуальності і помістили їх в «секретні в’язниці». Там людей били, катували електрикою, вимагали назвати імена своїх партнерів. Видання писало, що кілька людей вбили, але подробиць не призводило. Республіканські влади заперечували існування геїв в Чечні. Для перевірки інформації про порушення прав гомосексуалів на Північному Кавказі ОБСЄ вирішило направити місію в Чечню. 20 грудня організація випустила доповідь про ситуацію з правами людини в республіці і пригрозила чеченському лідеру Рамзану Кадирову судом в Гаазі.