Лукашенко вважає, що відносини Білорусі і Росії вже сприймають інакше

Напередодні зустрічі з Володимиром Путіним президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що в Москві вже не сприймають відносини двох країн як братські. Запис його виступу на нараді з актуальних питань співробітництва з Росією була показана в ефірі телеканалу СТВ ввечері 24 грудня.

Олександр Лукашенко назвав Росію «ключовим зовнішнім партнером Білорусі, а не братньою державою — за його словами, відносини двох країн стали сприйматися по-іншому.

«…Я вже не кажу братньою державою, тому що, як мене інформують, в Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятно. Що ж, будемо партнерами», — сказав президент.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко 25 грудня відвідає з візитом Москву, де відбудуться його переговори з президентом Росії Володимиром Путіним за участю членів урядів двох держав.

Раніше президент Білорусі заявив, що головним питанням на зустрічі з Володимиром Путіним буде податковий маневр в нафтовій сфері РФ. Мінськ пропонує Москві компенсувати втрати в зв’язку з проведенням в РФ податкового маневру, який призведе до подорожчання нафти для білоруських НПЗ. Білорусь оцінює свої втрати в 2019 році на рівні 383 млн доларів при ціні бареля нафти 70 доларів за барель. Протягом шести років глобальні втрати для Білорусі складуть близько 10,8 млрд доларів.

Минулого тижня переговори, які повинні були передувати зустрічі глав держав, фактично були зірвані. Спершу віце-прем’єр РФ Козак не став обсуждатьс білоруським колегою тему компенсації, потім прем’єр-міністр Дмитро Медведєв жорстко вказав Мінську на два «інтеграційних сценарію», в яких для отримання грошей Білорусі доведеться йти на серйозні поступки.

«І мені особисто, і уряд це не заперечувало, було жорстко обіцяно: „Ми (Росія. — Прим. редакції) ніколи не підемо на погіршення економічної ситуації в Білорусі, ми компенсуємо втрати від податкового маневру“. Це були обіцянки. Ми розуміли і готові були вести переговори, — заявив 24 грудня Олександр Лукашенко. — Начебто ви на рівні двох урядів порахували все, було прийнято рішення».

Глава держави також зазначив, що раніше було заява першого віце-прем’єра Росії Антона Сілуанова, який вів відповідні переговори, що втрати Білорусі чималі, і російська сторона була готова компенсувати ці втрати за рахунок бюджету.

«І потім раптом все зупинилося. Я хотів би отримати відповідь на запитання: чому зупинилися ці переговори, коли в принципі все було готове для прийняття рішення навіть на союзному Радміні у Бресті?» — сказав президент.

Олександр Лукашенко додав, що варіантів у ході майбутніх переговорів у Кремлі за рішенням тих або інших питань багато, але білоруська сторона повинна чітко визначити і відстоювати свою позицію.