Суворі роки йдуть і приходять…

Орєшкін назвав початок 2019 року складним періодом для економіки РФ. В числі негативних факторів міністр економічного розвитку зазначив волатильність на сировинних ринках, зниження попиту на російську експортну продукцію і підвищення ПДВ. Зазначимо, що міністр лукавить: не може бути складним або простим те, що відсутній. Економіки РФ як цілісної системи просто не існує. Справа в тому, що цілісна система, в силу внутрішніх зв’язок на будь-який зовнішній подразник реагує цілком.

Наприклад, якщо ви почнете трясти лівий кут столу, то буде трясти і правий кут. Чому? Коливання передаються по з’єднувальним елементів. Такої цілісності у російської економіки давно немає.

Процеси в ній різноспрямовані, коли одним гірше, інші краще, і навпаки. Потрясіння в одному сегменті або ніяк не позначається на іншому сегменті, або позначається позитивно. Це і доводить відсутність системних зв’язків, взаємозалежності, необхідної для цілісної економіки.

Російська економіка замість управлінців, які віддають команди, “керуючих” – очолена ворожками і оракулами, які замість того, щоб нею керувати – намагаються передбачати її непередбачувані судоми. І постійно потрапляють пальцем в небо: за що освічені люди і вважають ворожок шахрайками і не вірять їм. Якби капітани економіки дійсно керували нею, то їм не потрібні були б туманні прогнози – вони точно знали, скільки і чого буде, як заздалегідь водій знає, куди поїде його автомобіль. Тому що шофер дає команду, куди їхати, а не намагається вгадати – куди понесе втратила управління машину – в ліву канаву або правий стовп?

Одним з ворожбитів та віщунів-астрологів виступає і сам Орєшкін, який, як і всі ці “улюкаевы”, не несе ніякої відповідальності за точність своїх прогнозів, бо гадає на кавовій гущі, замість того, щоб зайнятися прямий своєї службової обов’язком – ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ.

“Найскладніший період для економічної динаміки – це початок 2019 року. Тут цілий комплекс чинників у нас зараз сходиться: це і непроста глобальна ситуація, волатильність на сировинних ринках, зниження попиту на російську експортну продукцію в цілому із-за уповільнення глобальної економіки.

У Росії – підвищення ПДВ, який від’їсть частина у тому числі споживчого попиту. Політика ЦБ щодо стримування можливих ризиків посилення інфляційного тиску в майбутньому теж буде стримуючим чином впливати на економічну динаміку, на кредитування на початку 2019 року”, – сказав міністр.

Згідно з останніми даними, темпи зростання корпоративного кредитування починають сповільнюватися, що також позначиться на економічній динаміці на початку 2019 року, додав Орєшкін.

При цьому, за його словами, друге півріччя “буде більш позитивним”, і в цілому в 2019 році зростання ВВП Росії складе 1,3%. Живі перекази…