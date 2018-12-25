НБУ опублікував свіжий курс валют

В понеділок 24 грудня діють офіційні курси основних іноземних валют, які Національний банк України встановив на 22 грудня, так як 24 і 25 грудня — це вихідні святкові дні:

100 доларів США – 2743.3934 гривні

100 євро – 3131.3092 гривні

10 російських рублів – 4.0339 гривні.

Згідно з даними на сайті регулятора, курс долара в Україні на 24 грудня становить 27,43 грн. Курс євро НБУ на 24 грудня опустився до 31,31 грн. Російський рубль подешевшав.

Нагадаємо, в попередній банківський день, п’ятницю 21 грудня, діяв такий курс валют в Україні:

100 доларів США – 2757.6874 гривні

100 євро – 3157.8278 гривні

10 російських рублів – 4.0933 гривні.