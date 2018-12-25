Повінь – зміна системи

Menu
Close

Кількість жертв теракту в Кабулі перевищила 40 осіб

25.12.2018

Количество жертв теракта в Кабуле превысило 40 человекПрибулі силовики після тривалої перестрілки вбили трьох бойовиків у будівлі міністерства громадських робіт в Кабулі.

За уточненими даними, 24 грудня біля будівлі міністерства громадських робіт в Кабулі відбулися три вибухи. Потім всередину увірвалися озброєні вогнепальною зброєю терористи, вбиваючи всіх на своєму шляху.

Прибулі силовики після тривалої перестрілки вбили трьох бойовиків. Поки тривала операція по знешкодженню, кілька сотень чиновників забарикадувалися всередині офісних приміщень. Згодом звідти були евакуйовані 357 чоловік.

Спочатку повідомлялося про 27 загиблих у результаті теракту в Кабулі. Більшість жертв – цивільні особи.

Читайте також:   У Середземному морі акули накинулися на потопаючих мігрантів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *