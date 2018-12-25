Кількість жертв теракту в Кабулі перевищила 40 осіб

Прибулі силовики після тривалої перестрілки вбили трьох бойовиків у будівлі міністерства громадських робіт в Кабулі.

За уточненими даними, 24 грудня біля будівлі міністерства громадських робіт в Кабулі відбулися три вибухи. Потім всередину увірвалися озброєні вогнепальною зброєю терористи, вбиваючи всіх на своєму шляху.

Прибулі силовики після тривалої перестрілки вбили трьох бойовиків. Поки тривала операція по знешкодженню, кілька сотень чиновників забарикадувалися всередині офісних приміщень. Згодом звідти були евакуйовані 357 чоловік.

Спочатку повідомлялося про 27 загиблих у результаті теракту в Кабулі. Більшість жертв – цивільні особи.