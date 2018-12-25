«Жовті жилети»: шостий акт шокував Францію своєю агресивністю — Le Figaro

Хоча число учасників «шостого акта» протестної акції «жовтих жилетах» у Франції було помітно менше, ніж у попередні дні ( близько 40 тис. по всій країні), виступи протестуючих в суботу 22 грудня ознаменувалися особливо «обурливими» подіями, що викликали бурхливу реакцію громадськості.

Приміром, кілька десятків «жовтих жилетах», присутніх на Монмартрі, співали пісню «La quenelle», складену гумористом Додання, зміст якої вважається антисемітським. Як зазначає видання, багато політики, журналісти і громадські діячі Франції — в тому числі і прихильники протестного руху — були до крайнощів обурені цією сценою. Президент асоціації «Репортери без кордонів» П’єр Аскі назвав цю подію «нестерпним пошестю» серед «жовтих жилетах», а сенатор від екологічної партії Естер Бенбасса зазначила, що хоча вона і солідарна з протестувальниками, «подібну ініціативу ніщо не може вибачити».

Журналіст видання 20 minutes Трібо Шевияр також розповів в Twitter про те, як був свідком антисемітських висловлювань «жовтих жилетах» щодо літньої пані, яка намагалася «напоумити» їх.

Крім того, у суботу ввечері група протестувальників у центрі Парижа атакувала поліцейських на мотоциклах. Опубліковане в мережі відео демонструє, як у представників сил правопорядку кидають різні предмети, в тому числі, самокат, а також звучать погрози фізичного нападу.

На відеозаписі видно, що поліцейським важко було захиститися від нападів вкрай агресивного натовпу, проте врешті-решт їм все ж вдалося виїхати з місця події на мотоциклах.

В кінці дня міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер привітав «зразкову поведінку» співробітників поліції, які зіткнулися з «нечуваної агресією».

«Наші сили безпеки, що представляють громадський порядок, представляють Республіку, знову піддалися нападу. Я хочу привітати їх професіоналізм, їх холоднокровність», — написав глава правоохоронного відомства в Twitter.

Крім поліцейських, від нападок «жовтих жилетах» постраждали і журналісти. Про напади, зокрема, заявляли репортери телеканалів BFM TV і France 2.

Одна з журналісток розповіла, як протестуючі гналися за нею та її колегою, оточили їх, штовхали і вигукували в їх адресу образи: «продажні», «ви тільки й робите, що торгуєте реальністю».

Днем раніше у місті Ангулем на березі річки Шаранта безліч «жовтих жилетах» брали участь у постановці, яка демонструвала, як людина в масці ката відрубує голову «опудала», изображающему Еммануеля Макрона. Протягом вистави, що тривав близько 15 хвилин, з боку публіки неодноразово лунали заклики до повішення «Макрона». Дійство завершується смертним вироком президенту і відрубуванням голови з бризками крові. Після цього опудало було спалено на вогнищі, навколо якого «жовті жилети» танцювали і співали «З днем народження!»

«Так наша мета — шокувати. Досі нас слухали, але не чули. Зараз ми повинні привернути до себе увагу», — зізнався один з організаторів акції. Як передає Le Figaro, префектура округу направила скаргу на минулу акцію в прокуратуру Ангулема, де стосовно організаторів було заведено кримінальну справу за статтею «підбурювання до вчинення злочину і знущання».

У суботу ввечері офіційний представник Єлисейського палацу Бенжамен Гриво висловився з приводу відбулися епізодів в Twitter. «Отже, «ми» линчуем поліцейських, «ми» співаємо антисемітську пісню Дьєдоне на Монмартрі, ми переймаємо манеру поведінки з 30-х років, щоб повалити республіку, «ми» відрубуємо голову зображення президента… За цим «ми» — одна особа: боягуза, расиста, антисеміта, путчиста. Зупиніться», — написав Гриво в соціальній мережі.