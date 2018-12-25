Син диктатора Каддафі попросив Путіна про підтримку перед виборами президента Лівії

Син колишнього диктатора Муаммара Каддафі 46-річний Саїф аль-Іслам написав лист президенту Росії Володимиру Путіну та російському уряду.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело в Москві.

Син Каддафі передав лист заступника глави МЗС РФ Михайла Богданова, з яким зустрівся у грудні. Раніше Саїф аль-Іслам спілкувався з представниками Росії по відеозв’язку після свого звільнення з в’язниці в 2017 році.

У МЗС РФ відмовилися від коментарів.

Влада Росії раніше зустрічалися з різними представниками Лівії, які претендують на посаду президента країни. Так, в Москву приїжджали командувач Лівійської національної армії фельдмаршал Халіфа Хафтар, а також глава уряду національної єдності Файєз аль-Саррадж, підтриманий ООН. Росія поки не вибрала кандидата, якого буде підтримувати на виборах, говорить джерело Bloomberg.