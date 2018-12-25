У Великобританії заборонили продавати в зоомагазинах цуценят і кошенят

Закон повинен ускладнити незаконний продаж контрабандних цуценят і кошенят.

Влада Великобританії заборонили комерційним дилерам і зоомагазинах продавати цуценят і кошенят.

Наголошується, що подібна заборона має захистити тварин від експлуатації.

Тепер люди, які бажають завести цуценя або кошеня, повинні будуть звертатися безпосередньо до заводчика чи до притулку.

Згідно з заявою уряду, новий закон допоможе розправитися з “фермами для цуценят” і допоможе зменшити кількість недобросовісних торговців, які не дбають про добробут тварин.

Крім того, закон повинен зробити заводчиків більш відповідальними і утруднити незаконний продаж контрабандних цуценят і кошенят.