Обрана сліпота НАПК

У НАПК імітують строгість по відношенню до чиновників і депутатів, які дурять цей орган при подачі електронних декларацій. Найгучніша з свіжих історій – більше року не дають ходу справи про порушення у декларації хмельницького агробарона та депутата облради Андрія Гордійчука.

«Боротьба з корупцією – це той напрямок, де дивним чином збіглися запит з боку суспільства, потреба вищих керівників, а також вимоги зарубіжних партнерів України, – коментує те, що відбувається, відомий політолог Вадим Карасьов. – З іноземними партнерами – все ясно: їм потрібен прозорий держапарат, вони ставлять в залежність від підсумків боротьби з корупцією продовження своєї підтримки Україні. Так прямо в Меморандумі МВФ і написано. Суспільство – зрозуміло: платники податків розлютовані масштабами розкрадання бюджетних коштів. Вище керівництво чудово розуміє, що на виборах йому пред’являть жорсткий рахунок за витівки тих підлеглих, які виявили схильність до клептоманії».

Вибори в 2019 році стануть тим годиною Х, коли суспільство дасть свою оцінку якості антикорупційних зусиль і боротьби з клептократією – системою влади, в якій ключові позиції займають корупціонери. «Єдиний спосіб позбутися від звинувачень у створенні клептократії – вчасно очищати своє оточення, свою політсилу, весь держапарат від конкретних клептоманів», – нагадує відому істину політолог.

Наскільки ця проблема гостра для чинної влади, ілюструє випадок з декларацією Андрія Гордійчука – відомого хмельницького агробарона, а одночасно – депутата Хмельницької облради. Його справа стала широко відомо після того, як 19 грудня 2018 року інтернет-видання vybir.media опублікувало статтю про те як в НАПК гальмують розслідування з приводу спотворення даних у деклараціях Гордійчука.

Представникам ЗМІ вдалося дізнатися, що в нього є майно і машини, не зазначені у декларації. Також відомо, що в грудні 2017 року антикорупційна громадська організація «ГЗ Гроза» звернулася до НАПК з листом, в якому повідомлялося про майно, яке Гордійчук не задекларував за підсумками ще 2016 року. НАПК почало перевірку і встановив, що в декларації не вистачає 10 земельних ділянок, у ньому в 2,4 рази занижена ціна особняка у Ворзелі(Київська область) площею 713 кв м, а також автомобіля Porsche Cayenne(2015 р, 2,5 млн грн) і моторної яхти Four Winns 318 Vista(180 тис. грн). Всі ці дані – прямо з довідки. Але і в ній теж є брехня: чиновники НАПК послалися на «договір купівлі-продажу» від 2014 року при оцінці моторної яхти, ось тільки пара кліків в пошуковій системі видають дані про те, що навіть набагато більш старші моторні яхти цієї моделі коштують від 80 тис доларів і вище. Тобто не 180 тис грн, близько 2 мільйонів гривень(!).

Що кажуть у НАПК з приводу цього кричущого випадку? Кілька днів тому прес-секретар Агентства Богдан Церковник повідомив, що «навіть проходять позачергові засідання(Агентства) для максимального прискорення процесу початку перевірок і прийняття рішення щодо перевірок, які вже закінчені». І додає, що вважає, що вже найближчим часом можна чекати результатів. Ось тільки результатів за Гордійчуку навряд чи дочекаємося: як виявилося, його справа супроводжує сам Олександр Писаренко, до недавнього часу очолював Департамент моніторингу законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції (департамент конфлікту інтересів), а тепер – виконуючий обов’язки керівника апарату НАПК.

Саме на нього розслідувачі вказують як на безпосереднього учасника перевірки Гордійчука і на причину гальмування перевірки його декларації. Зокрема, vybir.media стверджує, що саме Олександр Писаренко зробив все, щоб результати перевірки не потрапили на засідання НАПК і не були передані для реагування у відповідний правоохоронний орган. Нагадаємо, що за спотворення даних при подачі електронної декларації передбачена кримінальна відповідальність.

В кінці травня 2018 року голова НАПК Олександр Мангул призначив Писаренко головою конкурсної комісії для обрання співробітників НАПК на вакантні посади категорії «Б» і «В». І відразу ж комісія оприлюднила результати відбору керівника Департамент конфлікту інтересів, переможцем якого став Ігор Стихив, який до цього працював у цьому відділі, керуючи його відділом (Східний регіон). Друге місце в конкурсі посіла Ірина Мостова, яка до того часу виконувала обов’язки керівника Департаменту. Отримала вона цю посаду після перекладу Писаренко на його нинішню посаду – керівника апарату НАПК.

На новій посаді Стихив пропрацював три дні. Надалі його перевели на вакантну рівнозначну посаду – керівника Департаменту перевірки декларацій і способу життя. А замість нього повноправним керівником Департаменту конфлікту інтересів стала Мостова.

Після призначення на посаду в червні 2018 Мостова продала своє авто Mitsubishi ASX 2013 р. в. батькові Олександра Писаренко – Миколі Писаренко. При цьому, ціна на автомобіль склала 208 тис грн., тоді як у публічних оголошеннях вартість таких авто становить 300-450 тис грн. Тобто у середньому майже вдвічі дорожче. Виконавчий директор ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик звертався з відповідною заявою в Національну поліцію, але там не побачили в такій угоді нічого дивного.

Правда, після оприлюднення в грудні історії про Гордийчуке і Писаренко, ситуацією з кадровими рішеннями Писаренко може зацікавитися прокуратура. Тому що вибори наближаються, антикорупційні органи повинні демонструвати зубастость і результати, а замість цього генерують скандали, наносячи удари по рейтингах чинного президента і його політсили, вважає політолог Вадим Карасьов: «Приблизно рік тому Україну стрясали скандали навколо НАЗК – поява в березні поточного року нового керівника повинно було вирішити ситуацію. Однак кейс з перевіркою декларації депутата Хмельницької облради Андрія Гордійчука показав, апарат НАЗК страждає не тільки сліпотою, але й глухотою. Вже більше року лежить без руху справа з висновками про грубе невідповідність декларації реальним доходам і майнового стану Гордійчука – незважаючи на численні запити антикорупційних громадських організацій. Мабуть, співробітникам НАЗК наплювати на репутацію президента, який назвав боротьбу проти корупції одним з ключових пріоритетів»

Автор: Оксана Кисленко