Син російського олігарха закотив розкішну вечірку під час жалоби за шахтарям

Син співвласника “Уралкалія” Дмитра Мазепина Микита 23 грудня влаштував гучну вечірку в московському нічному клубі Secret Room під час жалоби за гірниками, які загинули в Солікамську.

На вечірці, де розважалася молодь, виступав молодий артист з Абхазії Janil Natas. Після концерту Мазепин з друзями поїхали із закладу. А в записі одного з його приятелів з’явився запис, на якій тусовщики їдуть в машині і співають пісню Элджея “Дитина, народжена сяяти”.

За даними Telegam-каналу Mash, 19-річний Мазепин – автогонщик, який виступає в чемпіонаті GP3 і є тестовим пілотом команди “Форс-Індія” в “Формулі-1”.

“Микита взагалі дуже любить машини. Він ганяє на шикарних болідах в чемпіонаті GP3. Його минулу команду спонсорувала компанія батька. Що там з танців на кістках”, – сказано в повідомленні.

Mash

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Вечірка з участю Мазепина

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