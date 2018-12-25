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Син російського олігарха закотив розкішну вечірку під час жалоби за шахтарям

25.12.2018

Сын российского олигарха закатил роскошную вечеринку во время траура по шахтерам

Син співвласника “Уралкалія” Дмитра Мазепина Микита 23 грудня влаштував гучну вечірку в московському нічному клубі Secret Room під час жалоби за гірниками, які загинули в Солікамську.

На вечірці, де розважалася молодь, виступав молодий артист з Абхазії Janil Natas. Після концерту Мазепин з друзями поїхали із закладу. А в записі одного з його приятелів з’явився запис, на якій тусовщики їдуть в машині і співають пісню Элджея “Дитина, народжена сяяти”.

За даними Telegam-каналу Mash, 19-річний Мазепин – автогонщик, який виступає в чемпіонаті GP3 і є тестовим пілотом команди “Форс-Індія” в “Формулі-1”.

“Микита взагалі дуже любить машини. Він ганяє на шикарних болідах в чемпіонаті GP3. Його минулу команду спонсорувала компанія батька. Що там з танців на кістках”, – сказано в повідомленні.

Сын российского олигарха закатил роскошную вечеринку во время траура по шахтерам

Mash

Сын российского олигарха закатил роскошную вечеринку во время траура по шахтерам

Instagram Stories

Сын российского олигарха закатил роскошную вечеринку во время траура по шахтерам

Вечірка з участю Мазепина

Instagram Stories

Сын российского олигарха закатил роскошную вечеринку во время траура по шахтерам

Сын российского олигарха закатил роскошную вечеринку во время траура по шахтерам

Сын российского олигарха закатил роскошную вечеринку во время траура по шахтерам

Instagram Stories

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