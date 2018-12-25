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Невідомий влаштував стрілянину на вулиці Брюсселя

25.12.2018

Неизвестный устроил стрельбу на улице Брюсселя

У понеділок, 24 грудня, в бельгійському Брюсселі невідомий влаштував стрілянину в місті.

За даними правоохранителяей, свідки зброя типу автомата Калашникова. Він стріляв по вітрині одного з ресторанів на авеню Луїз, де в Брюсселі розташовуються дорогі бутіки.

Повідомляється, що поліцейські знайшли у вказаному місці три сліди від куль. Відомостей про те, чи був хтось поранений в результаті інциденту, на даний момент немає. Однак відомо, що під час стрілянини ресторан не працював. Сам стрілець втік з місця події.

Бельгійська поліція розпочала слідство, свідоцтв того, що це був теракт, у неї немає.

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