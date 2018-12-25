Дефолт Володимира Путіна?

Чи Часто ви чули, що «в Росії дефолту не буде» і «дефолт неможливий»? За останні 19 років державна пропаганда в Росії повторювала ці гасла незліченну кількість разів. Упевнений, що більшості читачів не має сенсу пояснювати, чому в Росії таке значення надається слову дефолт.

Показати повністю… Дефолт 1998 року «подарував» нам не лише економічну кризу і розруху, але і путінську Росію, з її війнами, кризами, соціальним і громадським загниванням. Але чому слово дефолт так всеосяжно і точно характеризує стан справ у всіх сферах російського суспільства?

Для початку, я пропоную звернутися до значення слова дефолт. Дефолт від англійського слова default – невиконання зобов’язань. Дефолт в економічній науці — невиконання зобов’язань позичальника за договором позики: невиплата відсотків, основного боргу та ін.

Для нас важливе одне: дефолт — невиконання зобов’язань, яке бере на себе боржник. У нормальній країні держава — боржник, а кредитор — народ! Між державою і народом є договір, який зобов’язує народ сплачувати податки, а держава має забезпечувати народу гідне життя.

У 2018 році в Росії фактично відбувся політичний і економічний дефолт: Володимир Путін підвищив пенсійний вік, фактично визнавши, свій політичний і економічний провал. Ви запитаєте, ну і що тут такого? Адже за час правління Путіна економічних і політичних провалів було незліченна кількість! Ось у цій різниці я і пропоную вам розібратися в нашій статті.

Давайте відповімо на питання, що таке пенсійна система в Росії? Таке визначення: «Це сукупність діючих у Росії правових, економічних і організаційних інститутів і норм, що мають метою надання громадянам матеріальної підтримки у вигляді пенсії». У Росії існують федеральний закон, прийнятий 15 грудня 2001 року: «ФЗ №166 — ПРО державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації». Цей закон є договором між державою і народом. За цим договором народ постійно відраховує ВЕЛИЧЕЗНІ гроші в ДЕРЖАВНИЙ пенсійний фонд, який повинен управляти цими грошима. У теж час цей договір гарантував народу як мінімальний, так і більш високий рівень пенсії після досягнення жінками 55 років, а чоловіками 60 років.

Хочу зазначити, що на момент прийняття цього закону Володимир Путін вже був президентом Росії. Тобто не можна стверджувати, що президенту Путіну «у спадок» дістався проект пенсійної системи, який він в очі не бачив, не брав участь у його підготовці та не підписував!

3 жовтня 2018 року, Президент Росії Володимир Путін, незважаючи на протести громадського більшості, підвищує пенсійний вік до 60 років для жінок і 65 років для чоловіків. Всі чекали цього рішення від президента Росії. Але чому ця подія настільки знакове, що цілком може стати початком кінця епохи Володимира Путіна?

Всі минулі роки влада і державна пропаганда в спілкуванні з народом дотримувалися позиції: «Цар хороший, а бояри погані». Тобто президент Володимир Путін нібито не знав і не знає, що відбувається в країні, а чиновники його обманюють. Будь адекватного людині, здатному хоча б до мінімальної розумової діяльності абсолютно очевидно, що це обман і пропагандистська виверт. Якщо ви згадайте будь фіаско нашої влади за останні 20 років, то майже завжди ЗМІ нам розповідали про те, що президенту доповідають, він фактично був не в курсі і всі зараз же візьме під свій контроль і все обов’язково виправить! Тобто провали у всіх сферах життя були, але їх Володимир Путін не визнавав і продовжує не визнавати.

А сьогодні, щоб не казав президент Росії і його пропагандисти, якими б аргументами вони не користувалися, важливо одне: Володимир Путін 3 жовтня 2018 року фактично відмовився виконувати раніше взяті на себе зобов’язання по пенсійній системі (так, того самого договору з народом), що є свідченням його політичного та економічного дефолту.

Особливо важливо відзначити, в який час підвищений пенсійний вік. У Росії економічних криз було багато, і підвищення пенсійного віку обговорювалося повсюдно кожен раз. Але це руйнівна для Володимира Путіна рішення було прийнято саме зараз, як вважаєте чому?

Відповідь досить простий, в Росії сформувалися умови не просто для економічної кризи, а для тривалої економічної депресії. Тільки уявіть, що знос основних фондів становить лише за офіційними оцінками більше 55%. А за неофіційними оцінками, 70-80%. Тобто вся інфраструктура в Росії зношений на 70-80% і грошей на її заміну і навіть на «латання дірок» просто немає. А тепер додайте до цього розростається світова економічна криза, падіння цін на нафту і провідні індикативні ф’ючерси, фіаско ОПЕК+, стрімку емісію рубля ЦБ Росії. Для довідки, з 01.11.16 р. російські влади надрукували 8 168 000 000 000 рублів. І це в умовах, коли економічне зростання є тільки на папері, а в кишенях громадян «гуляє вітер». Але багато хто скажуть, у нас же є газ і нафта, будемо БАГАТО жити. Але і тут не все так просто.

У Росії сформувалася ситуація, в якій навіть за умови високих цін на нафту країна не повернеться до часів легких нафтодоларових доходів. Багато хто скаже, що це жарт. Але ні, це більш ніж реальна ситуація. Розмір відкритих родовищ за 2 минулих роки в Росії – близько 1,7 млн. тонн. Щоб вам було зрозуміло, тільки в Китай в місяць Росія експортує орієнтовно 3,3 — 4,43 млн. тонн. Якщо ми розглянемо запаси нафти, близько 70% розвіданих запасів — трудноизвлекаемая нафту, у якої собівартість від 70$ на материку і близько 150$ в Арктиці. А у решти 30% розроблюваних родовищ ступінь виробленості досягає 55%. Дозволю собі вам нагадати, що для видобутку нафти, яку важко добути потрібні технології, яких у Росії немає. За прогнозами експертів, пік видобутку доведеться на 2020-2022 рр., а після почнеться спад зі швидкістю до 10% в рік. Орієнтовно, до 2035 року обсяги видобутку знизяться до 6 млн. барелів на день. А сукупне споживання нафти в Росії на листопад 2017 р становить орієнтовно 3,75 млн. барелів нафти в добу. На сьогоднішній день нафтові доходи орієнтовно займають 19% валового продукту Росії. Ось вони реалії сучасної Росії.

Дефолт в Росії може знайти кожен, потрібно лише озирнутися навколо!