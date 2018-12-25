The organic prepper: вісім червоних прапорів краху американської економіки

Ці червоні прапори турбують мене в зв’язку з неминучим економічним крахом штучно підтримуваної і загрузла в боргах економіки США.

Це не стаття, наповнена різдвяним настроєм, але є дуже вагома причина, по якій моя сім’я суворо обмежила наші свята в цьому році. Це тому, що зараз всі ознаки вказують на те, що США прагнуть до економічного колапсу.

Це неминуче, звичайно. Наша економіка штучно підтримувалася десятиліттями, починаючи з відмови від золотого стандарту. Ми в боргах на 21 трильйон доларів, незбагненна цифра. Той факт, що інші країни все ще нам позичають гроші, вражає уяву. Якби в США були людиною з таким високим рівнем боргу, ми б навіть не змогли купити автомобіль з одним з цих 25% -их позик, ось наскільки великим був наш обов’язок.

Не тільки це, але є деякі партії, які, здається, хочуть бачити, як економіка розвалюється через їх жадібних і мерзенних цілей.

Ці червоні прапори турбують мене в зв’язку з неминучим економічним крахом.

Фондовий ринок падає

Прямо зараз ринок рухається протягом місяця, що еквівалентно краху 1929 року, коли почалася Велика депресія. І Промисловий індекс Доу — Джонса (Dow Jones Industrial Average), і Ес енд Пі 500 (S & P 500) знижуються на 8% протягом місяця, що зазвичай не дуже добре. Майкл Снайдер повідомляє:

«Серйозність цього краху фондового ринку приголомшує багатьох експертів, і багато інвесторів починають панікувати. Ще на початку жовтня індекс Доу досяг рекордного максимуму 26 951,81, але в понеділок він закрився на позначці 23 592,98. Це означає, що індекс впав більш ніж на 3300 пунктів з максимуму ринку, і багато хто вважає, що цей фондовий крах тільки починається»

Доктор Рон Пол повідомив CNBC (а вони насправді опублікували його!), що в найближчі 12 місяців нас чекає депресія.

«Як тільки ця нестійкість покаже, що ми не збираємося відновлювати ринок цінних паперів, люди будуть поспішати до виходу», — сказав Пол у четвер на каналі CNBC — це може бути гірше, ніж у 1929 році»

Протягом цього року фондовий ринок впав майже на 90 відсотків, призвівши до різкого спаду в економіці.

Пол, відомий лібертаріанець, попереджає Уолл-стріт про те, що масштабне падіння ринку неминуче протягом багатьох років. В даний час він прогнозує 50-відсоткове зниження від поточних рівнів, посилаючись на триваючу торговельну війну США з Китаєм в якості зростаючого чинника ризику.

«Я не думаю, що раптом ви вирішите проблему з тарифами. Я вважаю, що проблема залишиться», сказав він. «Тарифи — це податки»

Цей сценарій поглиблює основну причину, по якій Підлогу керувався своїм песимістичним закликом: політика легких грошей в умовах фінансової кризи 2008 року. Він стверджував, що кількісне пом’якшення Федерального резерву викликало «самий великий міхур в історії людства».

Фондовий ринок напевно буде уважно стежити за ситауцией протягом наступних кількох тижнів. Щоб дізнатися більше про те, як пережити крах ринку, прочитайте цю статтю. Щоб дізнатися, як захистити свої гроші, навіть якщо ви не інвестуєте в ринок, прочитайте цю статтю.

Ринок казначейських ф’ючерсів теж не виглядає добре

Повчальна стаття Джеффрі Снайдера з Альгамбра Інвестиційні Партнери «Alhambra Investment Partners» пояснює, чому ми повинні стежити за ф’ючерсним ринком казначейства. Ось основні моменти:

Казначейський ф’ючерсний ринок управляє ситуацією, але це не завжди просто проаналізувати.

Що ми знаємо, так це те, що грудень був повною катастрофою. На фондовому ринку Ес енд Пі 500 (S & P 500) підвищився на початку місяця. Первісна ліквідація, яка почалася як WTI після 3 жовтня до кінця листопада, здавалося, була під контролем. Індекс виріс майже до 2800 до 3 грудня.

Зараз він впав майже на 10% всього за декілька тижнів, і що більш важливо, встановив новий мінімум для року (більш низькі мінімуми). Хоча це багатьох здивувало, ринок ф’ючерсів на казначейські облігації опублікував те, що, можливо, було найбільшим попередженням за останній тиждень листопада …

«Казначейські ф’ючерси — це свого роду пастка для загальної невизначеності. Чим більше зайнятий цей ринок, тим більше ми повинні шукати погані речі. Коли наш інтерес злетить, дійсно погані речі…»

«За тиждень від 27 листопада CFTC повідомляє, що відкритий інтерес до казначейських ф’ючерсах перевищив 1,1 мільйона вперше після азіатського грипу в 1998 році. Востаннє ринок розширився до семизначних контрактів? З січня по березень 2008 року — більше мільйона за тиждень до того, як біржа провалилася…»

«У світі попереджень цей шлях назад, в тіні, тому що він більше, ніж що-небудь видиме, пов’язаний з хитромудрими частинами, які надійно заховані в них. Але це попередження було значним…»

Коли відкритий інтерес до ф’ючерсах на UST наближається до 1 мільйону, це погано. Більше 1 мільйона? Пристебніться.

Це досить неприємні речі. Я настійно рекомендую вам прочитати всю статтю тут.

Але, як і реклама ножа Джинсу (Ginsu), це ще не все.

Обсяг корпоративного, особистого і державного боргу просто разючий

Брендон Сміт добре пояснив це в обов’язковій до прочитання статті на Альт-Маркет (Alt-Market»). Ось витримка, яка чудово підводить підсумок нашої ситуації.

Державний борг наближається до 22 трильйонам доларів, з додаванням більше 1 трильйона доларів в рік для американського платника податків

Корпоративний борг знаходиться на історичному максимумі, якого не було з 2008 року: Ес енд Пі Глобал («S & P Global») відзвітувала про більш ніж 6,3 трильйони доларів США, а найбільші компанії тримають в якості хеджування тільки 2,1 трильйона доларів США

Борг домогосподарств США в даний час складає близько 13,3 трлн доларів, що на 618 млрд доларів вище, ніж останній пік в 2008 році під час кризи

Заборгованість по кредитних картах США вперше перевищила 1 трлн доларів до 2018 року, що стало найвищою сумою за рік з 2007 року (знову ж таки, ми бачимо, що рівень боргу виходять за межі, пересекшиеся незадовго до краху 2008 року)

Так як же використовувати цей борг, щоб спровокувати економічну кризу? Давайте почнемо з домашнього та споживчого боргу.

Можна було б подумати, що з таким великим обсягом кредитування та створення споживчого боргу ми побачимо масове розширення на внутрішньому і автомобільному ринках. І якийсь час ми це робили. Проблема полягала в тому, що більшість покупок будинків здійснювалося великими корпораціями, такими як Блэкрок («Blackrock»), оскільки вони поглинали іпотеки тисячами, а потім перетворювали ці будинки в оренду. На автомобільному ринку спостерігався значний сплеск покупок, викликаний кредитуванням, але це кредитування здійснювалося з допомогою автокредитів в стилі АРМ (ARM), таких же кредитів зі слабкими стандартами, які допомогли викликати іпотечна криза в 2008 році.

Сьогодні, як на ринку житла, так і на автомобільному ринку, дійсно відбувається криза, оскільки Федеральна резервна система (ФРС) підвищує процентні ставки і здійснює зберігання цих кредитів ще більш дорогим.

Очікувані продажі будинків знизилися до чотирирічного мінімуму, оскільки кожен четвертий будинок на ринку зараз змушений знижувати ціни. Борг стає дорогим, і, отже, попит падає.

В цілому продажі автомобілів у США у вересні почалися різким зниженням, яке тривало до листопада, головним чином, з-за більш високих процентних ставок.

Ясно, що економічна криза, який деякі називають просто ведмежим ринком, проявляється у швидкому спад житлового та автомобільного транспорту, двох найбільш важливих споживчих секторів.

Але як щодо корпоративного боргу?

Давайте використовувати GE, GM і Ford як лакмусового папірця.

«Дженерал електрик» («General Electic») в даний час в мінусі на суму понад 115 мільярдів доларів. І це не включає його пенсійні обіцянки працівникам, які складають понад 100 мільярдів доларів. Враховуючи, що лише 71 млрд. Дол. США було виділено на покриття платежів, будь-які підвищення ставок з боку ФРС є жорнами на шиї GE. Вірогідним результатом буде продовження звільнень. У грудні минулого року GE оголосила про скорочення 12 000 робочих місць до 2018 року, і, ймовірно, продовжиться скорочення до 2019 року.

GM, має довгостроковий борг у 102 мільярди доларів (за станом на вересень) та готівкові кошти в розмірі близько 35 мільярдів доларів, в даний час скорочує понад 14 000 робочих місць і закриває кілька заводів у США. Це почасти пов’язано з поєднанням підвищення процентних ставок і тарифи. Тим не менш, справжня точка перелому -величезного боргу, за який відповідає GM. Без такої заборгованості ні підвищення ставок, ні тарифи Трампа не зробили б такого сильного впливу на ці корпорації.

«Форд» (Ford») оголосить про 25 000 скорочень робочих місць, хоча більша їх частина може бути реалізована в Європі. Ford назвав цей звіт Моргана Стенлі (Morgan Stanley) «передчасним», але ми бачили багато подібних «безвідмовних відмов» подібних витоків інформації під час краху 2008 року, і більшість з них виявилися правдою. Форд знизив свій борговий рейтинг Moody на початку цього року до рівня вище барахла. З поточними зобов’язаннями у розмірі близько 100 мільярдів доларів і лише 25 мільярдів доларів готівкою, Ford є ще однією компанією, що знаходиться на межі краху через величезних зобов’язань, по яких він не може дозволити собі платити більше відсотків.

Ми можемо бачити той тиск, який ФРС може надати на корпорації, якщо подивитися на їх витрати на викуп акцій за останні кілька років. До недавнього часу саме низькі процентні ставки ФРС, кредити овернайт і покупки на балансі дозволяли компаніям викуповувати свої акції і, таким чином, штучно підтримувати ринки. Насправді, можна стверджувати, що без викупу акцій почалося в 2009 році бичаче ралі давно б вимерло, і ми б повернулися до краху набагато раніше.

Ну, це саме те, що відбувається сьогодні. Викуп акцій у другій половині 2018 року скорочується, оскільки ФРС посилює політику, а процентні ставки наближаються до визначеного «нейтральному рівню інфляції. Все це потребувало лише 2% -ного збільшення відсотка, щоб створити кризу, але з урахуванням того, що рівень боргу задушив систему, це нікого не повинно дивувати.

Знизивши процентні ставки майже до нуля, ФРС створила культуру безвідповідального ризику, і я вважаю, що вони зробили це свідомо. Навіть Дональд Трамп пов’язав себе з показниками фондового ринку і прийняв боргову залежність, виступаючи за те, щоб ФРС припинила або понизила відсоткові ставки, щоб зберегти боргову партію. Тим не менш, з Білим домом Трампа, що кишать міжнародними банківськими агентами і аналітичними упирями, може бути набагато більше, ніж здається на перший погляд.

ФРС не збирається зупинятися. А навіщо? Вони створили ідеальний міхур. Пузир, який охоплює не тільки корпоративний борг, споживчий борг і фондові ринки, а також ринки облігацій і сам долар США. Якщо метою є рух до централізації влади, то у банківських еліт в руках ідеальне кризовий зброю, і їм ледве потрібно підняти палець (або підвищити ставки), щоб викликати подія.

І він не самотній у своєму твердженні, що це може бути навмисним.

ФРС намагається довести до банкрутства ринок?

Сьогодні Майкл Снайдер написав статтю, в якій питав, чи дійсно Федеральна резервна система намагається почати крах фондового ринку.

Федеральний резерв вирішив на цей раз не приходити на допомогу. Всі економічні показники говорять нам, що економіка сповільнюється, і в середу голова ФРС Джером Пауелл навіть визнав, що економічні умови «пом’якшуються», але Федеральний резерв все одно підвищив процентні ставки. Як сказав один з провідних економістів, підвищення ставок у період економічного спаду — це «економічна недбалість». Вони знають, що підвищення ставок сповільнить економіку ще більше, але ФРС не поділяє цей крок. Фактично, це був одностайний голос для підвищення ставок. У них явно є порядок денний, і ця програма безумовно не про допомогу американському народу.

Рано в середу Уолл-стріт, здавалося, вірила, що Федеральний резерв зробить правильні речі, і індекс Доу виріс майже на 400 пунктів. Але потім прийшло оголошення, і ринок почав різко падати.

Промисловий індекс Доу-Джонса втратив 720 пунктів всього за дві години, а індекс Доу завершив день на 351 пункт. Це найнижчий показник Доу за весь рік, 60 відсотків акцій, що котируються на Ес енд Пі 500), що знаходяться на території ведмежого ринку, і на даний момент близько чотирьох трильйонів доларів багатства фондового ринку було знищено.

Ми не бачили нічого подібного з часу останньої фінансової кризи. Це офіційно найгірший показник для фондового ринку з останньої чверті 2008 року, і це найгірший грудень, який Уолл-стріт пережив з 1931 року.

Це безумство — підвищувати процентні ставки, коли акції вже руйнуються, але Федеральний резерв все одно зробив це.

Вони знали, яку реакцію це викличе на Уолл-стріт і на інших світових ринках, але це не зупинило їх. Фінансовий світ знаходиться в повному сум’ятті, і цей крок ФРС виразно підлив масла у вогонь.

Чи можливо, що вони дійсно хочуть обвалу фондового ринку?

Деякі вважають, що причина, за якою голосування було одностайним, полягала в тому, що вони хотіли послати «сильний сигнал» президенту Трампу. В останні тижні він вкрай критично ставився до Федеральної резервної системи, і для ФРС це могло б бути можливістю показати Трампу, хто насправді головний.

ФРС намагається дати Трампу урок? Якщо це так, то ФРС жертвує американцями заради політики і, звичайно, величезною прибутком заради більш убогою.

Дивлячись на інші речі

Чикаго, ймовірно, збирається припинити платежі по пенсіях, тому що, щоб зробити це правильно, кожна людина , не домогосподарство , а людина в Чикаго повинен був би сплатити рахунок розміром 140 000 доларів.

Майже половина людей в Сполучених Штатах борються за те, щоб платити за такі предмети, як їжа і оренда. І якщо хтось зробить перешкоду в їх бюджеті, вони можуть швидко стати бездомними. Більшість людей набагато ближче до цього, ніж ми собі уявляємо.

Хоча показники зайнятості виглядають респектабельно, більшість людей не дивляться на неї як на неповну зайнятість. Це коли людина не може працювати стільки, скільки йому хотілося б. Багато кваліфіковані люди працюють неповний робочий день в ресторанах швидкого харчування та продуктових магазинах — і влаштовуються на більш ніж одну низькооплачувану роботу — просто щоб зводити кінці з кінцями. Тепер немає нічого ганебного у важкій праці, але коли для виживання потрібно кілька робочих місць, ми безперечно досягли точки, коли вартість нашого життя піднялася вище розумного рівня. Крім того, з-за державної політики, що вимагає, щоб роботодавці сплачували дороге медичне обслуговування для штатних співробітників, яке вони просто не можуть собі цього дозволити, роботодавці наймають людей на неповний робочий день.

Інші країни кидають долар. І Китай, і Японія тихо скорочують казначейські запаси і покупки. Вони бачать, що може статися, в той час, як багато тут, схоже, не бачать цього.

Коли ви складаєте всі разом, це, безумовно, малює жахливу картину, чи не так?

Що нам робити?

Насамперед, я рекомендую дотримуватися інструкцій у цій статті, щоб захистити будь-які гроші, які у вас є в банку.

На цьому етапі я не концентруюсь на погашення боргу, хоча зазвичай раджу не мати боргів. Прямо зараз я б зосередився на постачання і зміни способу життя, які допоможуть вам пережити крах нашої економіки.

Якщо ситуація перетвориться в те, що передбачено, ніхто не збирається розплачуватися кредитними картами найближчим часом. Я б переключився на мінімальні платежі і вклав свої гроші на матеріальні засоби. Якщо ваші запаси знаходяться в хорошій формі, то розраховуйте на те, щоб окупити свій будинок або машину. Потім інвестуйте в дорогоцінні метали. Вони можуть не принести вам багато користі під час краху, але коли все стане виглядати яскравіше, ви захистите хоча б частину свого багатства.

Що ви думаєте?

Чи є проблема в економіці? Рухаємося ми до економічного колапсу у венесуельському стилі? Як ви до нього готуєтеся?