Жертв цунамі в Індонезії вже 429 осіб

Найбільше постраждав регіон Пандегланг в провінції Бантен, де загинули 290 осіб і 1143 отримали поранення.

Число жертв цунамі в Індонезії досягла 429 осіб. Такі дані озвучив представник місцевого Національного агентства з запобіганню стихійних лих Сутопо Нугрохо.

Зазначається, що на даний момент відомо про 1485 постраждалих, при цьому 154 людини досі вважаються зниклими без вести. Понад 16 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки.

Найбільше постраждав від цунамі регіон Пандегланг в провінції Бантен, де загинули 290 осіб і 1143 отримали поранення. У Південному Лампунге загинули 108 осіб загинули і 279 отримали поранення. Режим надзвичайної ситуації в деяких регіонах триватиме до 7 січня.

Нагадаємо, 22 грудня на Індонезію обрушилося потужне цунамі. Передбачається, що його спровокував підводний зсув, причиною якого стала активність вулкан Анак-Кракатау в поєднанні з незвично високою приливної хвилею з-за повного Місяця.